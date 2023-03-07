Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками
"Рустави 2": митингующие перед парламентом в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками
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Беспорядки у парламента в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Участники митинга перед зданием парламента в Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, закидывают сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками, стражи порядка продолжают применять слезоточивый газ для разгона толпы.
Трансляцию с места событий ведет грузинская телекомпания "Рустави 2".
"Спецназ продолжает применять водометы и сильный слезоточивый газ против демонстрантов. Люди укрываются в безопасные места, а затем вновь возвращаются и закидывают правоохранителей камнями, бутылками и разными предметами. Распространяется информация о том, что начались задержания", - сообщает телекомпания.
В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.