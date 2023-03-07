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Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками - РИА Новости, 07.03.2023
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23:02 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/miting-1856511108.html
Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками
Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками - РИА Новости, 07.03.2023
Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками
Участники митинга перед зданием парламента в Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, закидывают сотрудников полицейского спецназа... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T23:02
2023-03-07T23:02
в мире
грузия
тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Участники митинга перед зданием парламента в Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, закидывают сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками, стражи порядка продолжают применять слезоточивый газ для разгона толпы. Трансляцию с места событий ведет грузинская телекомпания "Рустави 2". "Спецназ продолжает применять водометы и сильный слезоточивый газ против демонстрантов. Люди укрываются в безопасные места, а затем вновь возвращаются и закидывают правоохранителей камнями, бутылками и разными предметами. Распространяется информация о том, что начались задержания", - сообщает телекомпания. В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
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Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах
Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили
Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками

"Рустави 2": митингующие перед парламентом в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками

© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Беспорядки у парламента в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Участники митинга перед зданием парламента в Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, закидывают сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками, стражи порядка продолжают применять слезоточивый газ для разгона толпы.
Трансляцию с места событий ведет грузинская телекомпания "Рустави 2".
"Спецназ продолжает применять водометы и сильный слезоточивый газ против демонстрантов. Люди укрываются в безопасные места, а затем вновь возвращаются и закидывают правоохранителей камнями, бутылками и разными предметами. Распространяется информация о том, что начались задержания", - сообщает телекомпания.
В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
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В миреГрузияТбилисиСаломе Зурабишвили
 
 
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