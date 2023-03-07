https://ria.ru/20230307/miting-1856511108.html

Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками

Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками - РИА Новости, 07.03.2023

Митингующие в Тбилиси закидали спецназ камнями и бутылками

Участники митинга перед зданием парламента в Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, закидывают сотрудников полицейского спецназа... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T23:02

2023-03-07T23:02

2023-03-07T23:02

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Участники митинга перед зданием парламента в Тбилиси, выступающие против принятия в Грузии закона об иноагентах, закидывают сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками, стражи порядка продолжают применять слезоточивый газ для разгона толпы. Трансляцию с места событий ведет грузинская телекомпания "Рустави 2". "Спецназ продолжает применять водометы и сильный слезоточивый газ против демонстрантов. Люди укрываются в безопасные места, а затем вновь возвращаются и закидывают правоохранителей камнями, бутылками и разными предметами. Распространяется информация о том, что начались задержания", - сообщает телекомпания. В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.

https://ria.ru/20230306/gruziya-1856068030.html

грузия

тбилиси

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах 2023-03-07T23:02 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили