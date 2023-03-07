https://ria.ru/20230307/mishustin-1856428939.html

Мишустин посетил комбинат "Черемушки", где узнал, как пекут хлеб и пирожки

Мишустин посетил комбинат "Черемушки", где узнал, как пекут хлеб и пирожки - РИА Новости, 07.03.2023

Мишустин посетил комбинат "Черемушки", где узнал, как пекут хлеб и пирожки

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал во вторник на столичном комбинате "Черемушки", где узнал, как пекутся хлеб и всевозможные пирожки для москвичей... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:51

2023-03-07T15:51

2023-03-07T15:51

экономика

россия

москва

калужская область

михаил мишустин

владимир путин

дмитрий патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856426892_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_9b9cf9dbbd1430fbeaec738b4d3a4175.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал во вторник на столичном комбинате "Черемушки", где узнал, как пекутся хлеб и всевозможные пирожки для москвичей. Председатель правительства признался, что ему больше понравились еще не упакованные батоны, которые только сошли с конвейера. "На конвейере они аппетитно выглядят и красиво, потому что горячая буханка или хорошая булка с запахом - это совершенно потрясающе", - поделился впечатлениями председатель правительства. На его взгляд, после упаковки такие впечатления во многом теряются. "Но мы стараемся доставить в магазины все аккуратно, свежайшее, чтобы потребители могли взять с полки точно такой же продукт", - заверил директор комбината "Черемушки" Юрий Мугандин. Комбинат "Черемушки" в этом году отмечает полувековой юбилей, он создавался для разработки новых кондитерских технологий и рецептур, а также для апробации новых производственных линий и их дальнейшего внедрения на других производствах страны. "Черемушки" должны были обеспечивать хлебом строящейся в то время новый московский одноименный район. Теперь комбинат поставляет хлеб по всей Москве, Московской и Калужской областям, выпуская 145 тонн хлебобулочной продукции в сутки. Руководитель производства Валентина Громова рассказала Мишустину о предприятии, производство на котором расположено на трех этажах. В начале экскурсии глава кабинета министров зашел в булочный цех, в сутки здесь производят более 60 тонн пшеничного хлеба или 154 тысячи нарезных батонов пяти разных видов. Процесс изготовления одного батона занимает 7 часов, производят хлеб по рецептуре ГОСТ, на густой опаре. В конце 2022 года на предприятии были установлены спиральные кулеры для охлаждения хлеба, выходящего из печей. За два часа хлеб, плавно охлаждаясь, поступает в автоматизированные комплексы по упаковке и нарезке батонов. Еще пять лет назад такое оборудование закупалось в странах Центральной и Восточной Европы, но сегодня его выпускают в России. Как рассказали на предприятии, санкционные ограничения подтолкнули компании к поиску отечественных производителей комплектующих, а электроники - из дружественных стран. Также Мишустин осмотрел цех по производству ржаного и ржано-пшеничного хлеба. В сутки здесь производится 49 тысяч подовых и 49 тысяч формовых изделий. В этом же цехе расположен тестоделитель "Кузбасс". Он был разработан для изготовления ржаного и ржано-пшеничного хлеба и запущен в серию 50 лет назад, но до сих пор работает на подавляющем большинстве хлебозаводов России, Белоруссии. Более того, при покупке хлебных линий европейского производства в них всегда встраивают тестоделитель "Кузбасс", так как европейские аналоги дают худший результат. В цеху мелкоштучных изделий председатель правительства посмотрел, как выпекаются ватрушки, маковые рулеты и круасаны - 20 тонн готовой продукции в сутки. "Хлеб, выпечка - это то, что каждый день у человека на столе, это то, за чем приходят в магазин каждый день, даже те, кто пытается не злоупотреблять хлебом, все равно корочку съедят, сухарик", - заметил Мишустин. По его мнению, хлеб - главный "социальный продукт, который востребован всеми". Премьер-министр напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо увеличивать спрос на продукцию. "Из-за санкционного давления, из-за нарушения логистических цепочек поставок, конечно, внутренний спрос у нас увеличивается, спрос на то, чтобы мы производили необходимое людям", - отметил председатель правительства. Поэтому, по его словам, предприятиям хлебобулочной отрасли нужно оказывать поддержку. Он констатировал, что "в прошлом году была непростая ситуация, потому что ингредиенты для производства дорожали. "Особенно это было во втором и третьем кварталах, но мы сразу же субсидию в 2,5 млрд руб. направили нашим хлебопекам, чтобы примерно на тонну производимой продукции было 2-2,5 тыс. руб. субсидии, что помогло сгладить ценовой выброс, чтобы не подорожал хлеб", - отметил он. "Мы смотрим очень внимательно - цена хлеба осталась разумной, сейчас уже нет такой инфляции, она входит в целевые показатели", - подчеркнул глава кабинета министров. Сопровождавший председателя правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что отрасль несколько лет пользуется льготными кредитами для покупки муки. По его словам, хлебобулочная промышленность в Москве также имеет льготы по налогам на прибыль, на имущество, на землю, получает субсидии. Министр добавил, что "основные меры поддержки - это льготное кредитование, которым может воспользоваться практически любое предприятие, которое занимается производством пищевой продукции". Он также обратил внимание на возможность получить льготные кредиты для тех, кто поставляет продукцию на экспорт.

https://ria.ru/20230307/mishustin-1856416048.html

https://ria.ru/20230307/khleb-1856416618.html

россия

москва

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, калужская область, михаил мишустин, владимир путин, дмитрий патрушев