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Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами - РИА Новости, 07.03.2023
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15:25 07.03.2023 (обновлено: 15:48 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/mishustin-1856419971.html
Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами
Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами - РИА Новости, 07.03.2023
Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с женщинами ему работать легче, кроме того, они для него являются примером профессионального отношения к... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:25
2023-03-07T15:48
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с женщинами ему работать легче, кроме того, они для него являются примером профессионального отношения к работе. Во время посещения Мишустиным хлебобулочного предприятия "Черемушки" сотрудники спросили Мишустина, с кем ему легче работать - с женщинами или с мужчинами. "С женщинами (легче) однозначно. Виктория Валерьевна (Абрамченко) и Татьяна Алексеевна (Голикова) - у нас две женщины-заместителя председателя правительства. Много женщин в аппарате правительства, в департаментах. Ну, я вам скажу так, женщина более усидчива, спокойна, неконфликтна. Иногда, я бы сказал, более профессиональна, в том числе в выполнении тяжелых вещей, рутинных вещей, где мужчина может быть иногда нетерпелив", - сказал Мишустин. Он отметил, что еще во времена работы в ФНС женщины-сотрудники были для него примером профессионального отношения к делу. "Мне нравится работать с женщинами, но и с мужчинами неплохо, которые профессиональны и уважают женщин", - подчеркнул Мишустин. "Черемушки" выпускает хлеб и различную хлебобулочную продукцию, общая мощность - 145 тонн хлебобулочной продукции в сутки.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами

Мишустин рассказал, что ему как главе правительства легче работать с женщинами

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с сотрудницами кондитерско-булочного комбината "Черемушки" в Москве. 7 марта 2023
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с сотрудницами кондитерско-булочного комбината Черемушки в Москве. 7 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с сотрудницами кондитерско-булочного комбината "Черемушки" в Москве. 7 марта 2023
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с женщинами ему работать легче, кроме того, они для него являются примером профессионального отношения к работе.
Во время посещения Мишустиным хлебобулочного предприятия "Черемушки" сотрудники спросили Мишустина, с кем ему легче работать - с женщинами или с мужчинами. "С женщинами (легче) однозначно. Виктория Валерьевна (Абрамченко) и Татьяна Алексеевна (Голикова) - у нас две женщины-заместителя председателя правительства. Много женщин в аппарате правительства, в департаментах. Ну, я вам скажу так, женщина более усидчива, спокойна, неконфликтна. Иногда, я бы сказал, более профессиональна, в том числе в выполнении тяжелых вещей, рутинных вещей, где мужчина может быть иногда нетерпелив", - сказал Мишустин.
Он отметил, что еще во времена работы в ФНС женщины-сотрудники были для него примером профессионального отношения к делу. "Мне нравится работать с женщинами, но и с мужчинами неплохо, которые профессиональны и уважают женщин", - подчеркнул Мишустин.
"Черемушки" выпускает хлеб и различную хлебобулочную продукцию, общая мощность - 145 тонн хлебобулочной продукции в сутки.
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