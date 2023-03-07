https://ria.ru/20230307/mishustin-1856419971.html

Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами

Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами - РИА Новости, 07.03.2023

Мишустин рассказал, что ему легче работать с женщинами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с женщинами ему работать легче, кроме того, они для него являются примером профессионального отношения к... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:25

2023-03-07T15:25

2023-03-07T15:48

политика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что с женщинами ему работать легче, кроме того, они для него являются примером профессионального отношения к работе. Во время посещения Мишустиным хлебобулочного предприятия "Черемушки" сотрудники спросили Мишустина, с кем ему легче работать - с женщинами или с мужчинами. "С женщинами (легче) однозначно. Виктория Валерьевна (Абрамченко) и Татьяна Алексеевна (Голикова) - у нас две женщины-заместителя председателя правительства. Много женщин в аппарате правительства, в департаментах. Ну, я вам скажу так, женщина более усидчива, спокойна, неконфликтна. Иногда, я бы сказал, более профессиональна, в том числе в выполнении тяжелых вещей, рутинных вещей, где мужчина может быть иногда нетерпелив", - сказал Мишустин. Он отметил, что еще во времена работы в ФНС женщины-сотрудники были для него примером профессионального отношения к делу. "Мне нравится работать с женщинами, но и с мужчинами неплохо, которые профессиональны и уважают женщин", - подчеркнул Мишустин. "Черемушки" выпускает хлеб и различную хлебобулочную продукцию, общая мощность - 145 тонн хлебобулочной продукции в сутки.

https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин