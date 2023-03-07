https://ria.ru/20230307/mishustin-1856416048.html

Мишустин рассказал, как в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба

Мишустин рассказал, как в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба - РИА Новости, 07.03.2023

Мишустин рассказал, как в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в университете подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:08

2023-03-07T15:08

2023-03-07T15:38

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что во время учебы в университете подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной. Во время посещения хлебобулочного завода "Черемушки" в Москве сотрудники предприятия спросили Мишустина о том, как он относится к хлебу. Мишустин рассказал, что воспоминания из детства о хлебе у него очень теплые. К примеру, вспомнил историю о том, как в 1-2 классе не доел хлеб в школе, а учительница потом посвятила половину урока рассказу о том, какое значение имеет хлеб. "Причем для тех, кто голодает, кому этот кусочек мог бы спасти жизнь. И я помню, серьёзное на меня произвел впечатление этот рассказ. Я даже когда беру кусочек хлеба, стараюсь взять столько, сколько съем, чтобы его не выбрасывать", - рассказал Мишустин. Также премьер сообщил, что в молодости подрабатывал на разгрузке хлеба. "Я в институте подрабатывал - разгружал хлеб в булочной. Почти год. В булочной на Кутузовском проспекте. Мы студентами ходили разгружали хлеб. Рано утром его привозили - в пять-шесть утра - мы приходили работали, затем уходили на занятия. И за это работодатель дарил нам потом хлеб, мы его кушали, еще и сметану разгружали", - рассказал Мишустин.Премьер также сообщил, что во время экскурсии по заводу рассказал министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву рецепт хлеба, который он пек в детстве. "Стакан воды или молока, добавляли сахара туда немного, дрожжей, могли яичко. Главное, потом было подсолнечного масла (добавить). Потом положить на два часа, чтобы подвстал. Потом нарезали, чтобы красиво было, и в печку примерно на 30 минут 180 градусов. Такой хлеб в детстве пекли", - поделился Мишустин с сотрудниками предприятия."Черемушки" выпускает хлеб и различную хлебобулочную продукцию, общая мощность - 145 тонн хлебобулочной продукции в сутки.

https://ria.ru/20221011/khleb-1823111665.html

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Мишустин рассказал, как в молодости разгружал хлеб в булочной Мишустин во время поездки на хлебозавод рассказал, как в молодости разгружал хлеб в булочной 2023-03-07T15:08 true PT0M36S

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Кирилл Волков

политика, россия, москва, михаил мишустин, хлеб