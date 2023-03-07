Рейтинг@Mail.ru
В Минске ранили милиционера - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 07.03.2023 (обновлено: 10:06 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/minsk-1856255919.html
В Минске ранили милиционера
В Минске ранили милиционера - РИА Новости, 07.03.2023
В Минске ранили милиционера
Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:09
2023-03-07T10:06
в мире
минск
иван кубраков
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856284948_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6dbf7ccd05548b4724f7405b649a2828.jpg
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства.Инцидент произошел в понедельник вечером, милиционеров вызвала жительница Минска. На место незамедлительно направился наряд патрульно-постовой службы. "Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение. Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа."На место прибыл министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856284948_42:0:918:657_1920x0_80_0_0_f4a8776b972b6f0e25214cc1697e941e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, иван кубраков, мвд белоруссии
В мире, Минск, Иван Кубраков, МВД Белоруссии
В Минске ранили милиционера

В Минске ножом ранили сотрудника милиции, на место выехал глава МВД

© Фото : МВД РБ В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения
 В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : МВД РБ
В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства.
«

"В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в понедельник вечером, милиционеров вызвала жительница Минска. На место незамедлительно направился наряд патрульно-постовой службы.
"Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение. Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
"На место прибыл министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков", - подчеркивается в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы
4 марта, 18:35
 
В миреМинскИван КубраковМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала