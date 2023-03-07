https://ria.ru/20230307/minsk-1856255919.html

В Минске ранили милиционера

В Минске ранили милиционера - РИА Новости, 07.03.2023

В Минске ранили милиционера

Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:09

2023-03-07T00:09

2023-03-07T10:06

в мире

минск

иван кубраков

мвд белоруссии

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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства.Инцидент произошел в понедельник вечером, милиционеров вызвала жительница Минска. На место незамедлительно направился наряд патрульно-постовой службы. "Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение. Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа."На место прибыл министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html

минск

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в мире, минск, иван кубраков, мвд белоруссии