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В Минске ранили милиционера
В Минске ранили милиционера - РИА Новости, 07.03.2023
В Минске ранили милиционера
Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:09
2023-03-07T00:09
2023-03-07T10:06
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иван кубраков
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила пресс-служба министерства.Инцидент произошел в понедельник вечером, милиционеров вызвала жительница Минска. На место незамедлительно направился наряд патрульно-постовой службы. "Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение. Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа."На место прибыл министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков", - подчеркивается в сообщении.
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в мире, минск, иван кубраков, мвд белоруссии
В мире, Минск, Иван Кубраков, МВД Белоруссии
В Минске ранили милиционера
В Минске ножом ранили сотрудника милиции, на место выехал глава МВД
МИНСК, 7 мар - РИА Новости.
Сотрудник милиции ранен ножом в Минске во время вызова, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, сообщила
пресс-служба министерства.
«
"В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в понедельник вечером, милиционеров вызвала жительница Минска. На место незамедлительно направился наряд патрульно-постовой службы.
"Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение. Нападавший обезврежен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.
"На место прибыл министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков", - подчеркивается в сообщении.
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