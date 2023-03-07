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В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек
В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек - РИА Новости, 07.03.2023
В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали, в том числе получив ножевые ранения, при нападении пьяных злоумышленников в районе центрального вокзала в Милане, пишет газета la... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T01:10
2023-03-07T01:10
2023-03-07T01:10
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РИМ, 7 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали, в том числе получив ножевые ранения, при нападении пьяных злоумышленников в районе центрального вокзала в Милане, пишет газета la Repubblica Вечером в понедельник итальянская газета Сorriere della Sera сообщала, что два злоумышленника, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, предприняли серию ограблений прохожих, угрожая им канцелярским ножом. В отношении тех, кто давал им отпор, преступники переходили к насилию. Одну из пострадавших, как сообщалось, ударили в лицо, другой порезали руку. Наиболее серьезно пострадал вступившийся за одну из женщин 68-летний мужчина - его в итоге увезли в больницу с сильным кровотечением в районе плеча. Из шестерых пострадавших пятерым потребовалась медицинская помощь в госпитале. Сообщалось, что нападавшего, имевшего признаки алкогольного опьянения, задержала полиция. По предварительной информации, это мигрант из Северной Африки. У него обнаружены три украденных мобильных телефонов. О поимке его сообщника не сообщается. По новым данным, следователи пытаются установить, действовал ли нападавший в одиночку: относительно второго преступника показания свидетелей разнятся.
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милан, северная африка, в мире
Милан, Северная Африка, В мире
В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек
la Repubblica: в Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек
РИМ, 7 мар - РИА Новости.
Шесть человек пострадали, в том числе получив ножевые ранения, при нападении пьяных злоумышленников в районе центрального вокзала в Милане, пишет
газета la Repubblica
Вечером в понедельник итальянская газета Сorriere della Sera сообщала, что два злоумышленника, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, предприняли серию ограблений прохожих, угрожая им канцелярским ножом. В отношении тех, кто давал им отпор, преступники переходили к насилию. Одну из пострадавших, как сообщалось, ударили в лицо, другой порезали руку. Наиболее серьезно пострадал вступившийся за одну из женщин 68-летний мужчина - его в итоге увезли в больницу с сильным кровотечением в районе плеча.
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Из шестерых пострадавших пятерым потребовалась медицинская помощь в госпитале.
Сообщалось, что нападавшего, имевшего признаки алкогольного опьянения, задержала полиция. По предварительной информации, это мигрант из Северной Африки
. У него обнаружены три украденных мобильных телефонов. О поимке его сообщника не сообщается.
По новым данным, следователи пытаются установить, действовал ли нападавший в одиночку: относительно второго преступника показания свидетелей разнятся.
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