https://ria.ru/20230307/milan-1856258713.html

В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек

В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек - РИА Новости, 07.03.2023

В Милане при нападении пьяных злоумышленников пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали, в том числе получив ножевые ранения, при нападении пьяных злоумышленников в районе центрального вокзала в Милане, пишет газета la... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T01:10

2023-03-07T01:10

2023-03-07T01:10

милан

северная африка

в мире

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РИМ, 7 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали, в том числе получив ножевые ранения, при нападении пьяных злоумышленников в районе центрального вокзала в Милане, пишет газета la Repubblica Вечером в понедельник итальянская газета Сorriere della Sera сообщала, что два злоумышленника, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, предприняли серию ограблений прохожих, угрожая им канцелярским ножом. В отношении тех, кто давал им отпор, преступники переходили к насилию. Одну из пострадавших, как сообщалось, ударили в лицо, другой порезали руку. Наиболее серьезно пострадал вступившийся за одну из женщин 68-летний мужчина - его в итоге увезли в больницу с сильным кровотечением в районе плеча. Из шестерых пострадавших пятерым потребовалась медицинская помощь в госпитале. Сообщалось, что нападавшего, имевшего признаки алкогольного опьянения, задержала полиция. По предварительной информации, это мигрант из Северной Африки. У него обнаружены три украденных мобильных телефонов. О поимке его сообщника не сообщается. По новым данным, следователи пытаются установить, действовал ли нападавший в одиночку: относительно второго преступника показания свидетелей разнятся.

https://ria.ru/20230205/italiya-1849799117.html

https://ria.ru/20211115/politsiya-1759106689.html

милан

северная африка

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милан, северная африка, в мире