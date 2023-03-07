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Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара - РИА Новости, 07.03.2023
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10:35 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/mchs-1856294762.html
Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара
Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара - РИА Новости, 07.03.2023
Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара
Анализатор-течеискатель АНТ-3М, известный также как "электронный нос", способен улавливать самые незначительные концентрации паров бензина и выводить... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:35
2023-03-07T10:35
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Анализатор-течеискатель АНТ-3М, известный также как "электронный нос", способен улавливать самые незначительные концентрации паров бензина и выводить поджигателей на чистую воду, рассказала в интервью РИА Новости специалист судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы Москвы Марина Шашкова. Шашкова отметила, что прибор показывает предельно допустимую концентрацию органических веществ в воздухе в миллиграммах на кубометры. "Если течеискатель сработал, эксперт может изъять образец из этой зоны для исследования и в лабораторных условиях проверить, что учуял этот прибор", - добавила собеседница.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия
Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара

Эксперт МЧС Шашкова рассказала, как анализатор-течеискатель находит следы горючего

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Анализатор-течеискатель АНТ-3М, известный также как "электронный нос", способен улавливать самые незначительные концентрации паров бензина и выводить поджигателей на чистую воду, рассказала в интервью РИА Новости специалист судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы Москвы Марина Шашкова.
«
"Из интересных инструментов - АНТ-3М - анализатор-течеискатель. По-другому его называют "электронный нос". Он ищет органические вещества в воздухе. Обычно все горючие жидкости - бензин, керосин, дизтопливо, растворители - в своем составе содержат органику. Включаешь прибор, и он начинает улавливать посторонние запахи", - сообщила эксперт МЧС.
Шашкова отметила, что прибор показывает предельно допустимую концентрацию органических веществ в воздухе в миллиграммах на кубометры.
"Если течеискатель сработал, эксперт может изъять образец из этой зоны для исследования и в лабораторных условиях проверить, что учуял этот прибор", - добавила собеседница.
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