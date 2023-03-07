https://ria.ru/20230307/mchs-1856294762.html

Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара

Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара - РИА Новости, 07.03.2023

Эксперт МЧС рассказала, как электронный нос "вынюхивает" причину пожара

Анализатор-течеискатель АНТ-3М, известный также как "электронный нос", способен улавливать самые незначительные концентрации паров бензина и выводить... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:35

2023-03-07T10:35

2023-03-07T10:35

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Анализатор-течеискатель АНТ-3М, известный также как "электронный нос", способен улавливать самые незначительные концентрации паров бензина и выводить поджигателей на чистую воду, рассказала в интервью РИА Новости специалист судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы Москвы Марина Шашкова. Шашкова отметила, что прибор показывает предельно допустимую концентрацию органических веществ в воздухе в миллиграммах на кубометры. "Если течеискатель сработал, эксперт может изъять образец из этой зоны для исследования и в лабораторных условиях проверить, что учуял этот прибор", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20230307/zhivotnye-1856293689.html

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия