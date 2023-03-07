https://ria.ru/20230307/mart-1856364365.html
Песков поздравил женщин с 8 Марта
Песков поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2023
Песков поздравил женщин с 8 Марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин с 8 марта и пожелал им больше улыбок и счастья. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:08
2023-03-07T13:08
2023-03-07T13:08
общество
россия
дмитрий песков
международный женский день
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин с 8 марта и пожелал им больше улыбок и счастья. "От всех мужчин поздравлю наших коллег-женщин. Вам всего доброго. Больше весны, улыбок и счастья всем", - сказал Песков. Международный женский день - праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. В этот день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.
https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, международный женский день
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Международный женский день
Песков поздравил женщин с 8 Марта
Песков поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им больше улыбок и счастья
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин с 8 марта и пожелал им больше улыбок и счастья.
"От всех мужчин поздравлю наших коллег-женщин. Вам всего доброго. Больше весны, улыбок и счастья всем", - сказал Песков.
Международный женский день - праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. В этот день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника