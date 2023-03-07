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Песков поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2023
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13:08 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/mart-1856364365.html
Песков поздравил женщин с 8 Марта
Песков поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2023
Песков поздравил женщин с 8 Марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин с 8 марта и пожелал им больше улыбок и счастья. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:08
2023-03-07T13:08
общество
россия
дмитрий песков
международный женский день
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин с 8 марта и пожелал им больше улыбок и счастья. "От всех мужчин поздравлю наших коллег-женщин. Вам всего доброго. Больше весны, улыбок и счастья всем", - сказал Песков. Международный женский день - праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. В этот день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.
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общество, россия, дмитрий песков, международный женский день
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Международный женский день
Песков поздравил женщин с 8 Марта

Песков поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им больше улыбок и счастья

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил женщин с 8 марта и пожелал им больше улыбок и счастья.
"От всех мужчин поздравлю наших коллег-женщин. Вам всего доброго. Больше весны, улыбок и счастья всем", - сказал Песков.
Международный женский день - праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. В этот день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
31 января, 17:40
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковМеждународный женский день
 
 
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