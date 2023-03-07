https://ria.ru/20230307/mariupol-1856362919.html
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2023
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя
Украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались а затем расстреливали гражданских, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:05
2023-03-07T13:05
2023-03-07T13:05
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
херсонская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались а затем расстреливали гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области. "Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка "Азов"* устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости", - сказали в ведомстве. Кроме того, российские следователи выяснили, откуда боевики вели огонь по людям у торгового центра "Амстор". При осмотре территории обнаружены и зафиксированы следы пребывания минометного расчета. "Данным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ. Установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. "В их числе - военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел", - добавили в ведомстве.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230210/prestupleniya-1851324764.html
https://ria.ru/20230305/kuznets-1855922540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Херсонская область , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя
СК рассказал о пыточной камере в аэропорту Мариуполя, где украинские боевики убивали людей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались а затем расстреливали гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
провел совещание в Херсонской области
.
"Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка "Азов"* устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости", - сказали в ведомстве.
Кроме того, российские следователи выяснили, откуда боевики вели огонь по людям у торгового центра "Амстор". При осмотре территории обнаружены и зафиксированы следы пребывания минометного расчета.
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
"Данным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.
Установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. "В их числе - военнослужащий ВСУ
Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел", - добавили в ведомстве.
* Экстремистская организация, запрещена в России
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