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В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/mariupol-1856362919.html
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 07.03.2023
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя
Украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались а затем расстреливали гражданских, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:05
2023-03-07T13:05
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
херсонская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались а затем расстреливали гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области. "Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка "Азов"* устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости", - сказали в ведомстве. Кроме того, российские следователи выяснили, откуда боевики вели огонь по людям у торгового центра "Амстор". При осмотре территории обнаружены и зафиксированы следы пребывания минометного расчета. "Данным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ. Установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. "В их числе - военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел", - добавили в ведомстве.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230210/prestupleniya-1851324764.html
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россия, мариуполь, херсонская область , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Херсонская область , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
В СК рассказали о пыточной камере украинских боевиков в аэропорту Мариуполя

СК рассказал о пыточной камере в аэропорту Мариуполя, где украинские боевики убивали людей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские боевики устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались а затем расстреливали гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области.
"Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка "Азов"* устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости", - сказали в ведомстве.
Кроме того, российские следователи выяснили, откуда боевики вели огонь по людям у торгового центра "Амстор". При осмотре территории обнаружены и зафиксированы следы пребывания минометного расчета.
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"Данным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - подчеркнули в СК РФ.
Установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. "В их числе - военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел", - добавили в ведомстве.
* Экстремистская организация, запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольХерсонская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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