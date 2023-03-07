https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html

Малайзия собирается увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Малайзия собирается увеличить срок безвизового пребывания для россиян - РИА Новости, 07.03.2023

Малайзия собирается увеличить срок безвизового пребывания для россиян

Срок, в течение которого туристы из России смогут находиться в Малайзии без оформления визы, может быть увеличен, заявил РИА Новости временный поверенный в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:11

2023-03-07T14:11

2023-03-07T14:11

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Срок, в течение которого туристы из России смогут находиться в Малайзии без оформления визы, может быть увеличен, заявил РИА Новости временный поверенный в делах малазийского посольства в Москве Джохан Арифф бин Абдул Разак. "Безвизовый режим обсуждается с целью продления периода, на время которого не нужна виза, с 30 до 60 или даже 90 дней", — сказал Разак.Сегодня граждане РФ могут въезжать и пребывать на территории Малайзии без виз не более 30 дней. Малайзия в августе 2022 года сняла все ограничения для прибытия туристов, в том числе из России. Правила посещения страны вернулись к докоронавирусным: не требуются ПЦР-тесты, сертификаты о прививке и карантин.

https://ria.ru/20230211/malayziya-1848500424.html

малайзия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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