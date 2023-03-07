https://ria.ru/20230307/lyubov-1855704217.html

И ей он больше, чем жених. История одной любви в зоне СВО

И ей он больше, чем жених. История одной любви в зоне СВО - РИА Новости, 07.03.2023

И ей он больше, чем жених. История одной любви в зоне СВО

Написала мне Женя Мальцева еще в прошлом году: "Беспомощность в этой ситуации невыносима, а помогая раненым, ощущаешь, что ты хоть что-то нужное делаешь. Не... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:00

специальная военная операция на украине

донецк

москва

авдеевка

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Юлия Осипова. Написала мне Женя Мальцева еще в прошлом году: "Беспомощность в этой ситуации невыносима, а помогая раненым, ощущаешь, что ты хоть что-то нужное делаешь. Не могу я засахариться в этой сахарной вате, понимаешь?" Понимаю. Сама бы точно не смогла помогать раненым, но ее понимаю.Так и случилось — не засахарилась Женька, оставила свою престижную работу в Москве, высокую зарплату, комфорт и уехала в Донецк волонтерить в больнице имени Калинина. Там ее распределили в реанимацию нейрохирургии.Реанимация. Нейрохирургия. Центр Донецка. Больница регулярно подвергается обстрелам.Сотрудники других отделений в госпитале при обстрелах ВСУ спускаются в подвал, а врачи из реанимации не могут: всех раненых туда не перетащишь, они к сложной медицинской аппаратуре подключены. Воды нет по три дня. Отопление слабое. В реанимации все тяжелые, обездвиженных людей надо дополнительно согревать.Вот Женя и следит, чтобы у них не было пролежней, обтирает салфетками, поит, кормит, выносит судна, моет полы в отделении. А еще она постоянно всех держит за руки, обнимает и читает вслух письма, которые дети пишут солдатам на фронт.Многие раненые сами читать не могут. Еще она за них молится: Мальцева очень набожная, иконы рисует великолепно. В Валаамском монастыре она координировала проекты для детей-сирот.Для жителя мегаполиса страшнее донецкой больницы может быть только морг при этой больнице. Кстати, живет Женя в общежитии для волонтеров, а вход в отделение как раз через морг.Рано утром идет она на свою работу, красивая молодая блондинка, а в морг привозят тела погибших. Все как в той народной песне: "...Четыре трупа дополнят утренний пейзаж". Правда, как говорит сама Женя, в реальной жизни их гораздо больше. Возвращается со смены поздно вечером, а "пейзаж" не меняется.Но она никогда не унывала. Вместо этого Женя под Новый год влюбилась: все-таки любовь на войне не уничтожить, у нее, видимо, есть особый ген к выживанию.В декабре Мальцеву перевели в травматологическую областную больницу Донецка, а туда поступил раненый боец — штурмовик из интернациональной бригады "Пятнашка". Сергей (позывной Крик) был госпитализирован после декабрьского штурма, когда он под обстрелом вывел и вынес на себе десяток раненых товарищей.Я специально узнала у знакомых военнослужащих, кто такие эти "пятнашки". "Серьезные ребята, мощное добровольческое подразделение, но подруге твоей не позавидуешь: эти парни никогда в тылах не отсиживаются, всегда в самое пекло лезут".По ее сообщениям я поняла: так и есть. Сережа быстро реабилитировался после ранения, сделал Жене предложение руки и сердца и пошел дальше воевать в составе родной бригады.И вот пишет она мне 7 февраля: "Живем вместе в Донецке. Собираемся венчаться в конце февраля. Он пару раз в неделю приходит домой, я его жду. Никогда так никого не любила. И меня так никто никогда не любил".В Москве как раз в это время заказывали подарки любимым, скупали авторские букеты и бронировали столики в ресторанах на 14 февраля — на носу День влюбленных.В тот же день спустя пять часов приходит сообщение: "Сережа погиб. Пробита голова осколком. Ожесточенные бои продолжаются, он лежит на поле боя, достать пока не могут. Все подходы к нему заминированы".Как там в той песне поется: "...А молодого командира несли с пробитой головой… И ей он больше не жених". "Но для меня он теперь больше, чем жених. Любовь сильнее смерти", — говорит Женя, а сама вновь мчится в госпиталь Донецка, чтобы помогать раненым и читать им свои стихи, которые сочиняет по ночам:И ты выжил, солдат, вышел из боя героем,Рискуя жизнью за всех жен, детей, матерей.Прошел через боль, грязь и невосполнимое горе.Потерял под Авдеевкой лучших друзей.Ты увидел ад, чтобы все у нас было нормально,Чтоб мы строили планы на жизнь, на семью, на любовь.А в Донецком котле в это время плавились парни.Имена их навечно написаны в сердце моем.Достать с поля боя бойца с позывным Крик удалось только спустя месяц после его гибели. Во вторник, 7 марта, в Донецке пройдут его похороны. Вот такая любовь, вот такое 8 марта 2023 у Евгении Мальцевой.

https://ria.ru/20221222/bolnitsa-1840453623.html

https://ria.ru/20220901/valaam-1813398729.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/donetsk-1830222769.html

https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html

донецк

москва

авдеевка

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