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Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области - РИА Новости, 07.03.2023
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14:42 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856403394.html
Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области
Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает диверсию на аэродроме под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:42
2023-03-07T14:42
брянская область
белоруссия
в мире
александр лукашенко
минск
служба безопасности украины
а-50
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает диверсию на аэродроме под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи."Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, - у нас теракт в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины - около 40, а может, больше, мерзавцев - зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они (Киев – ред.) еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые (белорусская оппозиция – ред.) рассчитывали получить финансирование за это", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что действия по попытке подорвать самолет никакого военного значения не имели. "Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный", - пояснил президент.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.В четверг, 2 марта, с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856383362.html
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брянская область, белоруссия, в мире, александр лукашенко, минск, служба безопасности украины, а-50, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Брянская область, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Минск, Служба безопасности Украины, А-50, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области

Лукашенко считает диверсию под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает диверсию на аэродроме под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи.
"Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, - у нас теракт в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины - около 40, а может, больше, мерзавцев - зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они (Киев – ред.) еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые (белорусская оппозиция – ред.) рассчитывали получить финансирование за это", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко: Президент Зеленский просто гнида
Лукашенко считает, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии
Вчера, 14:02
Лукашенко подчеркнул, что действия по попытке подорвать самолет никакого военного значения не имели. "Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный", - пояснил президент.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
В четверг, 2 марта, с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии, считает советник Пушилина
3 марта, 13:43
 
Брянская областьБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоМинскСлужба безопасности УкраиныА-50Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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