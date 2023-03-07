Лукашенко видит связь между инцидентом с А-50 и терактом в Брянской области
Лукашенко считает диверсию под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает диверсию на аэродроме под Минском и теракт в Брянской области звеньями одной цепи.
"Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, - у нас теракт в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины - около 40, а может, больше, мерзавцев - зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они (Киев – ред.) еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые (белорусская оппозиция – ред.) рассчитывали получить финансирование за это", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что действия по попытке подорвать самолет никакого военного значения не имели. "Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный", - пояснил президент.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
В четверг, 2 марта, с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.