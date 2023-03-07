https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html

Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.03.2023

Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в конфликт "завтра". РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:14

2023-03-07T14:14

2023-03-07T14:39

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белоруссия

минск

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александр лукашенко

служба безопасности украины

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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в конфликт "завтра"."У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил белорусский лидер.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.

https://ria.ru/20230307/belorussiya-1856345674.html

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, европа, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50