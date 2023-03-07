https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html
Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в конфликт "завтра". РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:14
2023-03-07T14:14
2023-03-07T14:39
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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не вступит в конфликт "завтра"."У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил белорусский лидер.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при подготовке диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате диверсии самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
https://ria.ru/20230307/belorussiya-1856345674.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, европа, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50
В мире, Белоруссия, Минск, Европа, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, А-50
Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что Минск не будет втянут в конфликт на Украине: "у нас нервы крепкие"