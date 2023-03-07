https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856371267.html
Лукашенко: после инцидента с А-50 были подняты, возможно, тысячи силовиков
Лукашенко: после инцидента с А-50 были подняты, возможно, тысячи силовиков - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко: после инцидента с А-50 были подняты, возможно, тысячи силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после инцидента с А-50 на аэродроме под Минском были "подняты сотни, а может и тысячи" белорусских... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:27
2023-03-07T13:27
2023-03-07T13:43
россия
а-50
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после инцидента с А-50 на аэродроме под Минском были "подняты сотни, а может и тысячи" белорусских силовиков, чтобы не допустить проникновения украинского диверсанта в РФ."Были отданы самые жесткие распоряжения силовикам. Были перекрыты границы Беларуси. Но мы понимали, что основная наша проблема - это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его (диверсанта - ред.) в Россию", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко пояснил, что "в огромной бездонной России найти его было бы очень сложно". "Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть и тысячи людей - военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Были совершены определенные действия, развернут антитеррористический штаб под руководством председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля", - отметил Лукашенко.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856349289.html
https://ria.ru/20230307/terakt-1856369828.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, а-50, в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
Россия, А-50, Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко: после инцидента с А-50 были подняты, возможно, тысячи силовиков
Лукашенко: после инцидента с А-50 были подняты сотни, а может, и тысячи силовиков
МИНСК, 7 мар – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил
, что после инцидента с А-50 на аэродроме под Минском были "подняты сотни, а может и тысячи" белорусских силовиков, чтобы не допустить проникновения украинского диверсанта в РФ.
"Были отданы самые жесткие распоряжения силовикам. Были перекрыты границы Беларуси. Но мы понимали, что основная наша проблема - это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его (диверсанта - ред.) в Россию", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
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Лукашенко пояснил, что "в огромной бездонной России найти его было бы очень сложно". "Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть и тысячи людей - военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь. Были совершены определенные действия, развернут антитеррористический штаб под руководством председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля", - отметил Лукашенко.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
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