https://ria.ru/20230307/logvinov-1856313473.html

Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов

Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов - РИА Новости, 07.03.2023

Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов

Евросоюз фактически присоединился к США в блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:16

2023-03-07T11:16

2023-03-07T11:16

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сша

вашингтон (штат)

рияд аль-малики

владимир сафронков

евросоюз

оон

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюз фактически присоединился к США в блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Деятельность ближневосточного "квартета" посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО "четверке" ставить палки в колеса принялся Вашингтон, а теперь в этом к нему фактически присоединился и Евросоюз", - сказал собеседник агентства. В конце февраля МИД России заявил, что Москва обеспокоена эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и считает, что одним из определяющих факторов деградации обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам. Спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил РИА Новости в январе, что Россия, несмотря на решение США заморозить ближневосточный квартет, готова вернуться к работе в этом формате. А глава МИД Палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что США и Европейский союз не имеют права заявлять, что квартет посредников по палестино-израильскому мирному урегулированию "мертв", Палестина приветствует участие РФ в ближневосточном мирном процессе. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

https://ria.ru/20230104/peregovory-1843028524.html

https://ria.ru/20230104/kvartet-1843023061.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), рияд аль-малики, владимир сафронков, евросоюз, оон