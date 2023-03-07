Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов
И. о. постпреда России при ЕС Логвинов: Запад заблокировал ближневосточный квартет
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюз фактически присоединился к США в блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Деятельность ближневосточного "квартета" посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО "четверке" ставить палки в колеса принялся Вашингтон, а теперь в этом к нему фактически присоединился и Евросоюз", - сказал собеседник агентства.
В конце февраля МИД России заявил, что Москва обеспокоена эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и считает, что одним из определяющих факторов деградации обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам.
Спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил РИА Новости в январе, что Россия, несмотря на решение США заморозить ближневосточный квартет, готова вернуться к работе в этом формате.
А глава МИД Палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что США и Европейский союз не имеют права заявлять, что квартет посредников по палестино-израильскому мирному урегулированию "мертв", Палестина приветствует участие РФ в ближневосточном мирном процессе.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.