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Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов - РИА Новости, 07.03.2023
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11:16 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/logvinov-1856313473.html
Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов
Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов - РИА Новости, 07.03.2023
Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов
Евросоюз фактически присоединился к США в блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:16
2023-03-07T11:16
в мире
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вашингтон (штат)
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владимир сафронков
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюз фактически присоединился к США в блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Деятельность ближневосточного "квартета" посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО "четверке" ставить палки в колеса принялся Вашингтон, а теперь в этом к нему фактически присоединился и Евросоюз", - сказал собеседник агентства. В конце февраля МИД России заявил, что Москва обеспокоена эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и считает, что одним из определяющих факторов деградации обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам. Спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил РИА Новости в январе, что Россия, несмотря на решение США заморозить ближневосточный квартет, готова вернуться к работе в этом формате. А глава МИД Палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что США и Европейский союз не имеют права заявлять, что квартет посредников по палестино-израильскому мирному урегулированию "мертв", Палестина приветствует участие РФ в ближневосточном мирном процессе. Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
https://ria.ru/20230104/peregovory-1843028524.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), рияд аль-малики, владимир сафронков, евросоюз, оон
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Рияд аль-Малики, Владимир Сафронков, Евросоюз, ООН
Действия Запада заблокировали ближневосточный квартет, заявил Логвинов

И. о. постпреда России при ЕС Логвинов: Запад заблокировал ближневосточный квартет

© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕСИсполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
© Фото предоставлено Постпредством РФ при ЕС
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Евросоюз фактически присоединился к США в блокировании деятельности ближневосточного квартета международных посредников, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Деятельность ближневосточного "квартета" посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО "четверке" ставить палки в колеса принялся Вашингтон, а теперь в этом к нему фактически присоединился и Евросоюз", - сказал собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
4 января, 11:57
В конце февраля МИД России заявил, что Москва обеспокоена эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и считает, что одним из определяющих факторов деградации обстановки стал отказ США от конструктивного сотрудничества по региональным проблемам.
Спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил РИА Новости в январе, что Россия, несмотря на решение США заморозить ближневосточный квартет, готова вернуться к работе в этом формате.
А глава МИД Палестинской национальной администрации (ПНА) Рияд аль-Малики в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что США и Европейский союз не имеют права заявлять, что квартет посредников по палестино-израильскому мирному урегулированию "мертв", Палестина приветствует участие РФ в ближневосточном мирном процессе.
Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН, для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Россия готова вернуться к работе в "ближневосточном квартете", заявил МИД
4 января, 11:08
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Рияд аль-МаликиВладимир СафронковЕвросоюзООН
 
 
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