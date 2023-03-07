https://ria.ru/20230307/logvinov-1856289332.html

Кирилл Логвинов: Евросоюз просчитался, объявив "поход на Россию"

Кирилл Логвинов: Евросоюз просчитался, объявив "поход на Россию" - РИА Новости, 07.03.2023

Кирилл Логвинов: Евросоюз просчитался, объявив "поход на Россию"

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов рассказал в интервью РИА Новости об отношении к новым санкциям, товарообороте с... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:30

2023-03-07T11:30

2023-03-07T11:30

россия

брюссель

украина

владимир путин

шарль мишель

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

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Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов рассказал в интервью РИА Новости об отношении к новым санкциям, товарообороте с ЕС, а также перспективах возвращения российских активов, замороженных на Западе. Российский дипломат описал, с какими трудностями сталкиваются в Евросоюзе граждане России, и как продолжается дипломатическая работа.— Принят уже десятый за год с небольшим пакет санкций ЕС против РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что основные санкции уже введены, и теперь страны, в основном, заняты отлаживанием механизмов, чтобы не допускать их обхода. И все-таки, насколько болезненным для России, российских граждан и компаний станет 10-й пакет ограничений?— Для России содержательное наполнение десятого "пакета" санкций было в значительной степени предсказуемым. Евросоюз в очередной раз расширил различные нелегитимные "черные списки" и экспортно-импортные ограничения, внес некоторые уточнения в свое законодательство. Да, ничего хорошего в этом нет. Однако на практике данные меры, если говорить, например, о торговле, мало что меняют, ведь многие цепочки поставок были прерваны еще задолго до введения формальных рестрикций, которые лишь зафиксировали статус-кво. Отечественные компании к объявленным ограничениям были готовы еще и по той причине, что их доверие к Евросоюзу как торговому партнеру уже давно разрушено. И если еще первые санкционные "пакеты" вызывали у российской стороны непонимание мотивов есовских действий, то чем дальше, тем абсурднее становились решения ЕС и его стран-членов.В целом же десятый "пакет", равно как все предыдущие и, скорее всего, последующие, следует воспринимать не как проблему, а как импульс для развития российской экономики. Хотя есовцы, вводя санкции, вряд ли ставили такую задачу.— Какие у вас ожидания на будущее, до какого числа могут довести эти пакеты. Наблюдаете ли Вы усталость и снижение интереса к этой теме в ЕС?— По части ожиданий на будущее ситуация труднопредсказуема, причем даже для самих европейцев, поскольку по прихоти Брюсселя развивается она вопреки законам логики. Например, в Еврокомиссии с удовлетворением заявляют о том, что доля попавшего под санкции товаропотока между ЕС и Россией достигла 132 миллиардов евро. А ведь данный объем сопоставим, между прочим, с ежегодным товарообменом ЕС с Японией. Тем самым еврочиновников не особо заботит, что за этой цифрой стоят вполне реальные интересы европейских производственных предприятий и экспортеров, а также местных потребителей российской продукции.Что касается усталости от санкций, то она, на мой взгляд, наряду с раздражением, вызванным заведомо проигрышной одержимостью Брюсселя разрушить экономику нашей страны, неизбежно будет накапливаться у есовских экономоператоров, которым надо как-то пристраивать свои товары, десятилетиями поставлявшиеся на емкий российский рынок, находить замену высококачественной продукции, импортировавшейся из России. Применительно же к евроинститутам об усталости говорить не приходится. Им-то что. Больше года Брюссель штампует бесконечные санкции: не успевают евростолицы согласовать новый "пакет" рестрикций, почти сразу запускается работа над следующим. Для есовцев санкции превратились в самоцель, способ поверить в свои собственные антироссийские силы. Очевидно, что теперь санкционный раж переориентируется и на контроль за соблюдением ранее принятых рестрикций и борьбу с их обходом.— Как вы оцениваете консультации в ЕС и "Большой семерке" по вопросам использования российских активов? Судя по заявлениям, пока не найдена форма, которая отвечала бы нормам европейского и международного права? Возможны ли какие-либо решения по этому вопросу в ближайшем будущем?— Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам. Показательно мнение юридической службы Совета ЕС, которая, по сути, признала, что рано или поздно наши госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами. В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются.— После всех этих санкций, что по-прежнему работает в двусторонней торговле и оказании услуг? Какой вы ожидаете товарооборот с ЕС по итогам текущего года? Какие секторы по-прежнему можно считать перспективными в торговле с ЕС?— Рестрикции Евросоюза, безусловно, сильно ударили по взаимной торговле. В то же время, если опираться на недавние оценки самой Еврокомиссии, они затронули 49% экспорта ЕС в Россию и 58% наших поставок на есовский рынок. То есть полностью торговые потоки пока "не высохли".Прогнозировать итоговую цифру товарооборота между Россией и Евросоюзом за 2023 год сейчас не представляется возможным. По мере того, как будет все активнее проявляться эффект от уже действующих рестрикций Брюсселя, и завершатся переходные периоды для вступления в силу новых ограничений в отношении ключевых позиций российского экспорта, можно ожидать заметное снижение данного показателя. В 2022 году он, кстати, составил 258,7 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3%. Это позволило нам сохранить пока за собой пятое место в перечне ключевых контрагентов Евросоюза.Утверждать, что какие-то товарные группы являются более перспективными с точки зрения сохранения их объемов торговли с ЕС, в нынешних условиях невозможно. По причине время от времени извергающегося есовского санкционного вулкана экономоператоры с обеих сторон, увы, вынуждены жить сегодняшним днем и не строить далеко идущих планов.— Руководители европейских институтов постоянно ужесточают свою риторику по ситуации на Украине. Видите ли вы какие-либо миролюбивые силы в ЕС, способные повлиять на деэскалацию ситуации?— Не только воинственная риторика представителей евроструктур, но и конкретные действия стран-членов ЕС, прежде всего оказание широкомасштабной военной поддержки Киеву, свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации. Даже если в ряде евростолиц и есть понимание бесперспективности есовского курса на украинском направлении, то эти голоса в обозримом будущем вряд ли способны перебить общий хор, который выступает за продолжение жесткого противостояния с Россией, причем любой ценой – как для Украины, так и для самого Евросоюза. Что же до миролюбивых сил, то это, скорее всего, относится к европейской общественности, к мнению которой здесь вряд ли кто прислушивается.— Недавно в Бельгии были опубликованы данные о десятках случаях дискриминации, с которыми столкнулись проживающие здесь россияне в 2022 году после начала СВО. Речь идет, в основном, об отказе в банковском обслуживании, дискриминации на рабочих местах. Есть у вас данные по дискриминации в отношении граждан России в странах ЕС в целом? Какая тенденция, можно ли говорить о том, что пик таких обращений прошел весной 2022 года?— С начала СВО российские граждане столкнулись в "цивилизованной Европе" с массовой дискриминацией по признаку гражданства. Есовцев не смущает, что нелегитимные санкции произвольно ограничивают права обычных россиян на свободное пользование своей собственностью, ведение бизнеса, частную жизнь. На законодательном уровне введено ограничение размера депозитов, которые не имеющие вида на жительство в есовских странах россияне, а также юридические лица могут размещать в банках государств-членов ЕС. Гражданам и организациям Евросоюза запрещается предоставлять нашим соотечественникам криптокошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалют на территории ЕС на любую сумму. Есовские пограничники не позволяют россиянам провозить через границу финансовые средства в официальных валютах государств-членов. Российские граждане не вправе приобретать выпущенные в ЕС торгуемые на рынке ценные бумаги, получать юридические услуги, требовать соблюдения заключенных с ними в есовских странах госконтрактов. В визовой политике Евросоюза задан курс на ужесточение выдачи виз нашим соотечественникам. А некоторым и вообще запрещен въезд, так как в декабре 2022 года принято решение ЕС, предписывающее государствам-членам не принимать для оформления виз проездные документы миллионов российских граждан, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, а также Абхазии и Южной Осетии.По сути дискриминационная политика является одним из инструментов давления на нашу страну, поэтому ущемление прав россиян будет продолжаться. Но делать вид, будто этого не происходит, мы не собираемся.— Дипломатия Евросоюза активно ведет усилия по тому, что в Брюсселе называют "изоляцией России" на международной арене. Как вы оцениваете их "успехи" в этом? Можно ли отнести к этим усилиям направление миссии ЕС в Армению или создание нового формата ближневосточного урегулирования при наличии "квартета" с участием РФ? Считаете ли вы остановку переговоров по иранскому ядерному досье следствием антироссийской политики в ЕС.— Взяв курс на изоляцию России на международной арене, есовцы, как сейчас всем стало очевидно, совершенно не просчитали последствия такой политики для самих себя. Евросоюз, так и не успев стать глобальным внешнеполитическим игроком, с чего-то решил, что, провозгласив "поход на Россию", все страны мира послушно пойдут за ним. На первых порах самоуверенности ЕС было не занимать: казалось, что стоит его представителю покинуть зал во время выступления российского дипломата, так сразу все ринутся за ним. Составят в Брюсселе проект совместного документа с антироссийскими пассажами, так третьи страны сразу же молча его подпишут. После череды псевдоуспехов Евросоюз пребывал в определенной растерянности, однако сейчас, похоже, затевает с новыми силами пойти по второму кругу, на сей раз не гнушаясь откровенного шантажа, подкупа и прочих подобных мер давления, коих в принципе не должно быть в повседневной дипломатии.Что касается запуска есовской миссии в Армении – это не что иное как попытка Брюсселя, воспользовавшись достигнутыми при посредничестве России в армяно-азербайджанской нормализации результатами, закрепиться на постсоветском пространстве, играя амплуа некоего "посредника". Безусловно, есть здесь и значительная антироссийская составляющая — стремление нейтрализовать историческую роль нашей страны в качестве гаранта безопасности. Судя по всему, аналогичные "благие намерения" движут Евросоюзом в Молдавии, где, по имеющейся информации, Брюссель строит планы по размещению своей гражданской миссии.Деятельность ближневосточного "квартета" посредников действительно фактически заблокирована: задолго до начала СВО "четверке" ставить палки в колеса принялся Вашингтон, а теперь в этом к нему фактически присоединился и Евросоюз.В части, касающейся "иранского досье", не думаю, что антироссийский курс стал определяющим в решении европейских стран "поставить на паузу" переговоры. Однако свой отпечаток он, безусловно, накладывает на обсуждение всех международных вопросов, включая СВПД, что однозначно серьезно осложнит, если не сделает невозможным, их успешное дипломатическое урегулирование.— Глава Евросовета Шарль Мишель в одном из последних интервью заявил, что в принципе открыт к контактам с президентом России Владимиром Путиным. Как вы считаете, такие контакты возможны в ближайшем будущем, насколько они могут быть полезны в практическом плане?— Жесткая конфронтационная риторика, в том числе из есовских уст, в адрес российского руководства зашкаливает. Насколько мы смогли сделать вывод из последнего интервью Шарля Мишеля, речь шла о том, что он себе "не запрещает" говорить с президентом России. Думаю, что это вряд ли можно трактовать как "открытость" к возобновлению равноправного и взаимоуважительного диалога. Другой есовский "ответственный товарищ" недавно заявил, что разговор с нашей страной "бесполезен", и ее якобы нельзя рассматривать как кого-то, с кем можно вести разумную дискуссию. Более красноречиво передать "заинтересованность" есовцев в контактах с Россией на высоком уровне сложно. К тому же, повторюсь, все эти заявления свидетельствуют об отсутствии в есовских действиях какой-либо логики: если Брюссель постоянно твердит о том, что одной из целью Запада является "изоляция Москвы", как же он тогда собирается с нами разговаривать?— Насколько сейчас затруднена ваша работа здесь в Брюсселе, есть ли какие-то минимальные контакты с Евросоюзом, с европейской дипломатической службой, другими службами и институтами ЕС?— Я бы не сказал, что наша работа в Брюсселе затруднена, просто ее характер существенно изменился ввиду геополитической ситуации. Что касается взаимодействия с евроинститутами, то их регулярность и содержание на данный момент отвечают техническому характеру текущих контактов с есовцами.— Не так давно новый глава представительства ЕС в Москве приступил к исполнению своих функций. Когда мы можем ожидать назначения нового руководителя постпредства РФ при Евросоюзе?— Начну с того, что в истории нашего постпредства, которое по мидовским меркам довольно молодое, уже были периоды, когда главой дипмиссии являлся временный поверенный в делах. Поэтому в этом нет ничего экстраординарного. А если серьезно, то предпосылки для назначения нового постпреда России при ЕС сформируются, очевидно, тогда, когда этот самый Евросоюз прекратит оголтелую конфронтацию с нашей страной и на деле продемонстрирует способность разговаривать с нами на языке дипломатии, а не войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20230225/sanktsii-1854331554.html

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854600276.html

https://ria.ru/20230307/tovarooborot-1856267717.html

https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брюссель, украина, владимир путин, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), санкции в отношении россии, интервью