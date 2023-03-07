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В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев - РИА Новости, 07.03.2023
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15:56 07.03.2023 (обновлено: 16:16 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/limit-1856430377.html
В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев
В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев - РИА Новости, 07.03.2023
В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев
Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что Британия введет ежегодный лимит на прием беженцев в рамках нового законопроекта по борьбе с нелегальной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:56
2023-03-07T16:16
великобритания
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что Британия введет ежегодный лимит на прием беженцев в рамках нового законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией."Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, которых Великобритания будет принимать по безопасным и законным маршрутам. Это обеспечит упорядоченную систему", - заявила она, представляя законопроект в британском парламенте.Трансляция велась на сайте парламента.
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великобритания
Великобритания
В Великобритании введут лимит на число принимаемых беженцев

Глава МИД Браверман: Великобритания введет ежегодный лимит на число принимаемых беженцев

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что Британия введет ежегодный лимит на прием беженцев в рамках нового законопроекта по борьбе с нелегальной миграцией.
"Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, которых Великобритания будет принимать по безопасным и законным маршрутам. Это обеспечит упорядоченную систему", - заявила она, представляя законопроект в британском парламенте.
Трансляция велась на сайте парламента.
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