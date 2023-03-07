https://ria.ru/20230307/lider-1856496598.html

Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ

Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2023

Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ

В районе Артемовска ликвидировали одного из руководителей организации "Правый сектор"*, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Маси Найема. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:19

2023-03-07T20:19

2023-03-07T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

владимир зеленский

евгений пригожин

правый сектор

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В районе Артемовска ликвидировали одного из руководителей организации "Правый сектор"*, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Маси Найема. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию во время видеообращения в Telegram-канале.По данным СМИ, Коцюбайло — уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021-м Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.В начале марта основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. На минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, евгений пригожин, правый сектор