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Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:19 07.03.2023 (обновлено: 23:27 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/lider-1856496598.html
Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ
Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2023
Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ
В районе Артемовска ликвидировали одного из руководителей организации "Правый сектор"*, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Маси Найема. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:19
2023-03-07T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
владимир зеленский
евгений пригожин
правый сектор
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В районе Артемовска ликвидировали одного из руководителей организации "Правый сектор"*, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Маси Найема. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию во время видеообращения в Telegram-канале.По данным СМИ, Коцюбайло — уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021-м Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.В начале марта основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. На минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html
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в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, евгений пригожин, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Евгений Пригожин, Правый сектор
Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ

Владимир Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров "Правого сектора" Коцюбайло

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В районе Артемовска ликвидировали одного из руководителей организации "Правый сектор"*, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Маси Найема.
«

"Под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) погиб один из лидеров "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, известный как да Винчи", — говорится в публикации.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию во время видеообращения в Telegram-канале.
По данным СМИ, Коцюбайло — уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021-м Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В начале марта основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. На минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгений ПригожинПравый сектор
 
 
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