Под Артемовском уничтожили одного из лидеров "Правого сектора"*, пишут СМИ
Владимир Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров "Правого сектора" Коцюбайло
© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В районе Артемовска ликвидировали одного из руководителей организации "Правый сектор"*, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Маси Найема.
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"Под Бахмутом (Артемовском. — Прим. ред.) погиб один из лидеров "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, известный как да Винчи", — говорится в публикации.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию во время видеообращения в Telegram-канале.
По данным СМИ, Коцюбайло — уроженец Ивано-Франковской области, в "Правый сектор"* вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021-м Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловки, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В начале марта основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. На минувшей неделе сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.