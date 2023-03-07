https://ria.ru/20230307/leopard-1856412261.html

Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину Leopard

Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину Leopard - РИА Новости, 07.03.2023

Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину Leopard

Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину танков Leopard и производить запчасти для них, заявил журналистам вице-премьер, министр... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:58

2023-03-07T14:58

2023-03-07T15:29

специальная военная операция на украине

польша

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нато

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину танков Leopard и производить запчасти для них, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Я договорился о встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Главное, о чем мы будем говорить, – малая доступность запчастей для танков Leopard. Я хочу от министра Писториуса, чтобы он повлиял на немецкую промышленность, чтобы появлялись запчасти для Leopard", - сказал Блащак."Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину", - добавил он."Я рассчитываю на то, что дойдет до перелома и министр Писториус сделает так, что немецкая оборонная промышленность начет производство запчастей. Польская оборонная промышленность к этому тоже готова, но вся документация в Германии", - заявил польский министр.Блащак отметил, что в настоящее время для обслуживания украинских танков Leopard не хватает запчастей. "Есть серьезная проблема – нехватка запчастей. Это вызов для Германии, Польши, Канады – всех стран. Но эту проблему может решить только немецкая оборонная промышленность", - сказал польский министр.Он уточнил, что сервисный хаб для Leopard Польша готова создать на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах. "Этот хаб мы хотим запустить в "Бумар-Лабенды". Там есть соответствующие условия для проведения таких работ", - сказал Блащак.Министр обороны Польши, объявившей о передаче Киеву до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции, 24 февраля заявил, что Leopard уже находятся на Украине. Также "Леопарды" поставят Украине Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Leopard 2 уже замечены в районе Артемовска.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230303/polsha-1855657576.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854093128.html

https://ria.ru/20230307/patriot-1856401154.html

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