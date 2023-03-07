https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856367825.html

Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств

Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема ОРВИ, РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:16

2023-03-07T13:16

2023-03-07T13:16

россия

владимир путин

михаил мурашко

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема ОРВИ, доложить до 1 апреля, сообщается на сайте Кремля. "Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен 1 апреля, далее – один раз в полгода; ответственные - глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мурашко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика