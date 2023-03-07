https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856367825.html
Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств
Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема ОРВИ, РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:16
2023-03-07T13:16
2023-03-07T13:16
россия
владимир путин
михаил мурашко
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема ОРВИ, доложить до 1 апреля, сообщается на сайте Кремля. "Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен 1 апреля, далее – один раз в полгода; ответственные - глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мурашко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Путин поручил создать запас наиболее востребованных лекарств
Путин поручил Минздраву и Минпромторгу создать запас наиболее востребованных лекарств