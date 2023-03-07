https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856354776.html

Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств

Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы предотвратить дефицит после ухода... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:50

2023-03-07T12:50

2023-03-07T13:14

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ea82d272a23979e57f292fa94ce9b0ff.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы предотвратить дефицит после ухода зарубежных компаний, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 апреля 2023 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин