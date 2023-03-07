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Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств - РИА Новости, 07.03.2023
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12:50 07.03.2023 (обновлено: 13:14 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856354776.html
Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств
Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы предотвратить дефицит после ухода... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:50
2023-03-07T13:14
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы предотвратить дефицит после ухода зарубежных компаний, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 апреля 2023 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств

Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос господдержки производителей лекарств

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФармацевты
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств, чтобы предотвратить дефицит после ухода зарубежных компаний, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки проводимых ими клинических исследований", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 апреля 2023 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Производство лекарства - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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