https://ria.ru/20230307/kurs-1856311716.html

Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий

Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий - РИА Новости, 07.03.2023

Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий

Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:11

2023-03-07T11:11

2023-03-07T11:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный Московским политехническим университетом, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что в настоящий момент на базе МТШ работают четыре направления для обучения: "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Технологии связи" и "Аддитивные технологии"."Благодаря сотрудничеству специалистов Московского политеха и МТШ, программа "Аддитивные технологии" пополнилась тремя учебными модулями. На их базе слушатели получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления трехмерной печатью, что позволит им применять полученные знания в своей работе", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, первый модуль посвящен 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Второй модуль расскажет о технологиях заготовительных производств, 3D-прототипировании и подготовке данных для 3D-печати. Третий модуль даст знания о компьютерном параметрическом инжиниринге, 3D-моделировании и сканировании, а также разъяснит тонкости бионического дизайна и обратного инжиниринга.Руководитель программы "Аддитивные технологии" при Московском политехе Павел Петров уточнил, что модульная структура позволяет слушателям осуществлять выбор и наполнение программ в зависимости от имеющихся навыков и желания. При этом программы ориентированы как на простое освоение новых навыков, так и на получение знаний и умений, отвечающих профессиональному стандарту "Специалист по аддитивным технологиям".По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, позволяющее им работать в областях, где применяются инновационные аддитивные технологии, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230221/inzhenery-1853351753.html

https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, технологии