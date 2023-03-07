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Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий - РИА Новости, 07.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:11 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kurs-1856311716.html
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий - РИА Новости, 07.03.2023
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий
Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:11
2023-03-07T11:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный Московским политехническим университетом, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что в настоящий момент на базе МТШ работают четыре направления для обучения: "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Технологии связи" и "Аддитивные технологии"."Благодаря сотрудничеству специалистов Московского политеха и МТШ, программа "Аддитивные технологии" пополнилась тремя учебными модулями. На их базе слушатели получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления трехмерной печатью, что позволит им применять полученные знания в своей работе", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, первый модуль посвящен 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Второй модуль расскажет о технологиях заготовительных производств, 3D-прототипировании и подготовке данных для 3D-печати. Третий модуль даст знания о компьютерном параметрическом инжиниринге, 3D-моделировании и сканировании, а также разъяснит тонкости бионического дизайна и обратного инжиниринга.Руководитель программы "Аддитивные технологии" при Московском политехе Павел Петров уточнил, что модульная структура позволяет слушателям осуществлять выбор и наполнение программ в зависимости от имеющихся навыков и желания. При этом программы ориентированы как на простое освоение новых навыков, так и на получение знаний и умений, отвечающих профессиональному стандарту "Специалист по аддитивным технологиям".По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, позволяющее им работать в областях, где применяются инновационные аддитивные технологии, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230221/inzhenery-1853351753.html
https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html
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владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии

Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный Московским политехническим университетом, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что в настоящий момент на базе МТШ работают четыре направления для обучения: "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Технологии связи" и "Аддитивные технологии".
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"Благодаря сотрудничеству специалистов Московского политеха и МТШ, программа "Аддитивные технологии" пополнилась тремя учебными модулями. На их базе слушатели получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления трехмерной печатью, что позволит им применять полученные знания в своей работе", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, первый модуль посвящен 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Второй модуль расскажет о технологиях заготовительных производств, 3D-прототипировании и подготовке данных для 3D-печати. Третий модуль даст знания о компьютерном параметрическом инжиниринге, 3D-моделировании и сканировании, а также разъяснит тонкости бионического дизайна и обратного инжиниринга.
Руководитель программы "Аддитивные технологии" при Московском политехе Павел Петров уточнил, что модульная структура позволяет слушателям осуществлять выбор и наполнение программ в зависимости от имеющихся навыков и желания. При этом программы ориентированы как на простое освоение новых навыков, так и на получение знаний и умений, отвечающих профессиональному стандарту "Специалист по аддитивным технологиям".
По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, позволяющее им работать в областях, где применяются инновационные аддитивные технологии, уточняется в сообщении.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийТехнологии
 
 
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