https://ria.ru/20230307/kurs-1856311716.html
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий - РИА Новости, 07.03.2023
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий
Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:11
2023-03-07T11:11
2023-03-07T11:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный Московским политехническим университетом, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что в настоящий момент на базе МТШ работают четыре направления для обучения: "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Технологии связи" и "Аддитивные технологии"."Благодаря сотрудничеству специалистов Московского политеха и МТШ, программа "Аддитивные технологии" пополнилась тремя учебными модулями. На их базе слушатели получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления трехмерной печатью, что позволит им применять полученные знания в своей работе", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, первый модуль посвящен 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Второй модуль расскажет о технологиях заготовительных производств, 3D-прототипировании и подготовке данных для 3D-печати. Третий модуль даст знания о компьютерном параметрическом инжиниринге, 3D-моделировании и сканировании, а также разъяснит тонкости бионического дизайна и обратного инжиниринга.Руководитель программы "Аддитивные технологии" при Московском политехе Павел Петров уточнил, что модульная структура позволяет слушателям осуществлять выбор и наполнение программ в зависимости от имеющихся навыков и желания. При этом программы ориентированы как на простое освоение новых навыков, так и на получение знаний и умений, отвечающих профессиональному стандарту "Специалист по аддитивным технологиям".По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, позволяющее им работать в областях, где применяются инновационные аддитивные технологии, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230221/inzhenery-1853351753.html
https://ria.ru/20230219/ovchinskiy-1852947230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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владислав овчинский, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для профессиональной переподготовки столичных инженеров новый курс по аддитивным технологиям, подготовленный Московским политехническим университетом, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что в настоящий момент на базе МТШ работают четыре направления для обучения: "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Технологии связи" и "Аддитивные технологии".
Владислав Овчинский: в МТШ начнут обучать инженеров промышленному дизайну
"Благодаря сотрудничеству специалистов Московского политеха и МТШ, программа "Аддитивные технологии" пополнилась тремя учебными модулями. На их базе слушатели получат все необходимые теоретические компетенции в области 3D-технологий, а также в полной мере освоят практические методы управления трехмерной печатью, что позволит им применять полученные знания в своей работе", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, первый модуль посвящен 3D-моделированию, обратному инжинирингу и бионическому дизайну. Второй модуль расскажет о технологиях заготовительных производств, 3D-прототипировании и подготовке данных для 3D-печати. Третий модуль даст знания о компьютерном параметрическом инжиниринге, 3D-моделировании и сканировании, а также разъяснит тонкости бионического дизайна и обратного инжиниринга.
Руководитель программы "Аддитивные технологии" при Московском политехе Павел Петров
уточнил, что модульная структура позволяет слушателям осуществлять выбор и наполнение программ в зависимости от имеющихся навыков и желания. При этом программы ориентированы как на простое освоение новых навыков, так и на получение знаний и умений, отвечающих профессиональному стандарту "Специалист по аддитивным технологиям".
По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, позволяющее им работать в областях, где применяются инновационные аддитивные технологии, уточняется в сообщении.
Овчинский: вебинары МТШ по аддитивным технологиям посетили 460 человек