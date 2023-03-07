https://ria.ru/20230307/kurorty-1856388949.html

Названы пять самых популярных регионов России для отдыха летом

Названы пять самых популярных регионов России для отдыха летом - РИА Новости, 07.03.2023

Названы пять самых популярных регионов России для отдыха летом

Туроператоры назвали пять самых популярных внутренних направлений, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:38

2023-03-07T17:38

2023-03-07T17:38

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых популярных внутренних направлений, сообщает АТОР.Это Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), Абхазия (в ассортименте туроператоров она технически "внутреннее" направление, так как эти туры рублевые и с прилетом в Сочи), Кавказские Минеральные воды, Калининград и Дагестан.Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что наибольший рост показывает Абхазия: объемы летних бронирований по этому направлению по сравнению с прошлым годом увеличились на 50-60 процентов. Как добавляют в "Мультитур", Абхазия хорошо продается за счет доступных цен.По данным АЛЕАН, Сочи лидирует в рейтинге летних продаж-2023 с долей 26 процентов, а вот на втором месте у этой компании уверенно держится Анапа (17 процентов), причем в сравнении с прошлым годом доля бронирований на этот курорт, куда приостановлено авиасообщение, даже увеличилась.Усиливающийся тренд на оздоровление и ЗОЖ подтверждает и рост доли курортов Кавминвод: как следует из статистики АЛЕАН, если год назад им принадлежало 11 процентов, то весной 2023 года уже 17 процентов.По данным других туроператоров, Крым входит в первую десятку по спросу на внутреннем рынке, но отставание от продаж сезонов до 2022 года заметное. Тем не менее, по мнению вице-президента АТОР, уже весной ситуация со спросом на Крым может измениться. "Он отыграет отставание за счет тех, кто поедет на машине", — полагает эксперт.Ромашкин оценивает рост летних бронирований по России в 30 процентов в сравнении с началом прошлого года. По его мнению, основными факторами, стимулирующими продажи путевок на черноморские курорты, стало "принятие туристами факта закрытия южных аэропортов России", а также высокая стоимость заграничных направлений.Как поясняет эксперт, если прошлой весной и в начале лета у туристов еще была надежда на возобновление рейсов в Симферополь и Анапу, то в этом году таких ожиданий нет. "У людей уже сформировалось четкое понимание, что лучшие отели на курортах, как и билеты на поезд или на самолет надо покупать заранее", – говорит вице-президент АТОР.Схожие изменения в выборе потребителей подтверждают эксперты "Мультитур": по их наблюдениям, в Анапу туристы уже готовы добираться по железной дороге или на автомобиле.В пресс-службе "Интуриста" рассказали о сорокапроцентном росте бронирований летних программ по России, у АЛЕАН фиксируют увеличение в 57 процентов. А в компаниях FUN&SUN и "Русский Экспресс" отмечают двукратный рост спроса на летние туры по России относительно прошлого года. При этом уже есть заявки и на заезды в бархатном сезоне.Как полагают участники рынка, при отсутствии форс-мажоров спрос на летний отдых в России по мере приближения к старту сезона будет только возрастать. Пик продаж летних путевок по России наступит в конце марта–апреле.

https://ria.ru/20230307/oteli-1856230400.html

https://ria.ru/20230307/sankt-peterburg-1856419679.html

https://ria.ru/20230307/nds-1856367220.html

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Лана Баева

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