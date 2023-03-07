https://ria.ru/20230307/krym-1856273318.html

В Крыму назвали планы Киева блокировать полуостров фантазией

В Крыму назвали планы Киева блокировать полуостров фантазией - РИА Новости, 07.03.2023

В Крыму назвали планы Киева блокировать полуостров фантазией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "фантазией неуправляемого сумрачного сознания" планы киевских властей устроить блокаду полуострова. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:24

2023-03-07T08:24

2023-03-07T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "фантазией неуправляемого сумрачного сознания" планы киевских властей устроить блокаду полуострова. Ранее полковник украинской армии Петр Черник заявил, что Киев рассматривает вариант блокады Крыма на "физическое истощение" боевой группировки и всего населения. "Похоже, дела у Украины совсем плохи. Причём не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах. Теперь уже не только у генералов, но и у полковников. Раньше генералы изливали в информационное пространство свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов "Звёздных войн". Болезнь головы явно распространяется и вглубь, и вширь", - сказал Константинов РИА Новости, добавив, что в целом комментировать всерьез подобные заявления "неуправляемого сумрачного сознания" просто невозможно. По его словам, украинские власти вот уже девять лет в своих заявлениях "изолируют и отсекают" Крым. "За это время, правда, не удосужились изучить географическую карту или каким-то образом не разглядели на ней Чёрного и Азовского морей. Они, к их сведению, омывают Крымский полуостров, на берегах которого — несколько портовых городов. Некоторые порты функционируют более двух с половиной тысяч лет", - сказал Константинов. По его словам, складывается впечатление, что украинские военные и политики соревнуются, кто лучше рассмешит крымчан, или у них это просто такой способ отвлечения своей публики от печальной и беспросветной реальности, в которую они ввергли Украину. При этом глава регионального парламента считает, что относиться к заявлениям киевских властей легкомысленно не стоит. "На гадости они мастера. Нам нужно быть бдительными, начеку должны быть все профильные службы. Повторю, они будут делать ровно то, что мы им позволим. Нам надо не позволить им по возможности ничего", - подчеркнул Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230306/krym-1856199580.html

https://ria.ru/20230303/raskrytie-1855514142.html

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Варвара Скокшина

россия, киев, украина, владимир константинов, владимир путин, оон, в мире