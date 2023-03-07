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В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023
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14:16 07.03.2023 (обновлено: 16:01 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/krazha-1856390519.html
В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ
В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023
В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ
Из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, сообщило издание Idnes. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:16
2023-03-07T16:01
чехия
в мире
рамзан кадыров
прага
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ПРАГА, 7 мар — РИА Новости. Из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, сообщило издание Idnes.По данным портала, конь стоимостью около 400 тысяч крон (примерно 18 тысяч долларов) принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову и входит список его имущества, которое Прага заморозила на основании международных санкций.У 16-летнего гнедого жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета.Издание уточнило, что коня купили в 2012 году, он сделал успешную гоночную карьеру, после чего стал востребованным производителем молодого поколения.
https://ria.ru/20220725/loshadi-1804825828.html
чехия
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чехия, в мире, рамзан кадыров, прага
Чехия, В мире, Рамзан Кадыров, Прага
В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ

СМИ: в Чехии украли жеребца стоимостью 18 тысяч долларов, якобы принадлежащего Кадырову

© Policie ČRЛошадь, пропавшая из конюшне в Руднике, Чехия
Лошадь, пропавшая из конюшне в Руднике, Чехия
© Policie ČR
Лошадь, пропавшая из конюшне в Руднике, Чехия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 7 мар — РИА Новости. Из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, сообщило издание Idnes.
По данным портала, конь стоимостью около 400 тысяч крон (примерно 18 тысяч долларов) принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову и входит список его имущества, которое Прага заморозила на основании международных санкций.
«

"Кража, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта. По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца. Сейчас мы усиленно ищем виновного в краже и украденного коня", — сообщила пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

У 16-летнего гнедого жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета.
Издание уточнило, что коня купили в 2012 году, он сделал успешную гоночную карьеру, после чего стал востребованным производителем молодого поколения.
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