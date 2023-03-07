https://ria.ru/20230307/krazha-1856390519.html

В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ

В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023

В Чехии украли жеребца, якобы принадлежащего Кадырову, сообщили СМИ

Из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, сообщило издание Idnes. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:16

2023-03-07T14:16

2023-03-07T16:01

чехия

в мире

рамзан кадыров

прага

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ПРАГА, 7 мар — РИА Новости. Из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, сообщило издание Idnes.По данным портала, конь стоимостью около 400 тысяч крон (примерно 18 тысяч долларов) принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову и входит список его имущества, которое Прага заморозила на основании международных санкций.У 16-летнего гнедого жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета.Издание уточнило, что коня купили в 2012 году, он сделал успешную гоночную карьеру, после чего стал востребованным производителем молодого поколения.

https://ria.ru/20220725/loshadi-1804825828.html

чехия

прага

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чехия, в мире, рамзан кадыров, прага