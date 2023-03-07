https://ria.ru/20230307/kot-1856309662.html

У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы

У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы - РИА Новости, 07.03.2023

У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы

Анализы показали у кота, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, наличие вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:08

2023-03-07T11:08

2023-03-07T11:34

урал

свердловская область

реж

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Анализы показали у кота, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, наличие вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии, сообщает благотворительный фонд "Зоозащита". Ранее широкий резонанс в социальных сетях получило видео, на котором полуголый блогер из города Реж мучает кота Сеню ради просмотров. В роликах уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой - то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а также обматывает ему скотчем лапы. По факту публикаций полиция начала проверку на наличие или отсутствие в действиях мужчины признаков жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали его представителям "Зоозащиты". По данным "Зоозащиты", сейчас кот находится в стационаре в одной из ветклиник в Екатеринбурге, контрольный прием у лечащего врача назначен на 8 марта, после чего питомец будет готов к выписке. Волонтеры отметили, что подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в сети.

https://ria.ru/20230302/kot-1855408809.html

https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html

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свердловская область

реж

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

урал, свердловская область, реж, общество