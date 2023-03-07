У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы
У кота, которого отняли у живодера на Урале, нашли вирусы лейкемии и иммунодефицита кошек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Анализы показали у кота, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, наличие вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии, сообщает благотворительный фонд "Зоозащита".
Ранее широкий резонанс в социальных сетях получило видео, на котором полуголый блогер из города Реж мучает кота Сеню ради просмотров. В роликах уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой - то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а также обматывает ему скотчем лапы.
По факту публикаций полиция начала проверку на наличие или отсутствие в действиях мужчины признаков жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали его представителям "Зоозащиты".
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"К сожалению, анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек (аналог человеческого вируса ВИЧ) плюс вирус лейкемии. Неудивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе, да еще периодически на самовыгуле. На улице при сниженном иммунитете подхватить любую заразу не составляет особого труда. Это грустно. Но общее самочувствие кота в норме - ест, пьет, в туалет ходит", - говорится в сообщении фонда.
По данным "Зоозащиты", сейчас кот находится в стационаре в одной из ветклиник в Екатеринбурге, контрольный прием у лечащего врача назначен на 8 марта, после чего питомец будет готов к выписке.
Волонтеры отметили, что подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в сети.