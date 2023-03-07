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У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы - РИА Новости, 07.03.2023
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11:08 07.03.2023 (обновлено: 11:34 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kot-1856309662.html
У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы
У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы - РИА Новости, 07.03.2023
У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы
Анализы показали у кота, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, наличие вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:08
2023-03-07T11:34
урал
свердловская область
реж
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Анализы показали у кота, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, наличие вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии, сообщает благотворительный фонд "Зоозащита". Ранее широкий резонанс в социальных сетях получило видео, на котором полуголый блогер из города Реж мучает кота Сеню ради просмотров. В роликах уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой - то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а также обматывает ему скотчем лапы. По факту публикаций полиция начала проверку на наличие или отсутствие в действиях мужчины признаков жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали его представителям "Зоозащиты". По данным "Зоозащиты", сейчас кот находится в стационаре в одной из ветклиник в Екатеринбурге, контрольный прием у лечащего врача назначен на 8 марта, после чего питомец будет готов к выписке. Волонтеры отметили, что подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в сети.
https://ria.ru/20230302/kot-1855408809.html
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урал, свердловская область, реж, общество
Урал, Свердловская область, Реж, Общество
У кота, которого забрали у живодера-стримера на Урале, нашли опасные вирусы

У кота, которого отняли у живодера на Урале, нашли вирусы лейкемии и иммунодефицита кошек

© Фото : Благотворительный фонд "ЗООзащита"/ВКонтакте Кот Сеня
Кот Сеня - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Благотворительный фонд "ЗООзащита"/ВКонтакте
Кот Сеня
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар - РИА Новости. Анализы показали у кота, над которым издевался его хозяин-блогер в Свердловской области, наличие вируса иммунодефицита кошек и вируса лейкемии, сообщает благотворительный фонд "Зоозащита".
Ранее широкий резонанс в социальных сетях получило видео, на котором полуголый блогер из города Реж мучает кота Сеню ради просмотров. В роликах уральский ютубер издевается над рыжим питомцем, называя это зарядкой - то швыряет животное за шкуру, то заставляется делать кота "жим стоя", а также обматывает ему скотчем лапы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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2 марта, 16:09
По факту публикаций полиция начала проверку на наличие или отсутствие в действиях мужчины признаков жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали его представителям "Зоозащиты".
«
"К сожалению, анализы ПЦР подтвердили у Сени наличие вируса иммунодефицита кошек (аналог человеческого вируса ВИЧ) плюс вирус лейкемии. Неудивительно, что иммунная система дала сбой при такой жизни в постоянном стрессе, да еще периодически на самовыгуле. На улице при сниженном иммунитете подхватить любую заразу не составляет особого труда. Это грустно. Но общее самочувствие кота в норме - ест, пьет, в туалет ходит", - говорится в сообщении фонда.
По данным "Зоозащиты", сейчас кот находится в стационаре в одной из ветклиник в Екатеринбурге, контрольный прием у лечащего врача назначен на 8 марта, после чего питомец будет готов к выписке.
Волонтеры отметили, что подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца кота по факту жестокого обращения с животным и пропаганды этих действий в сети.
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УралСвердловская областьРежОбщество
 
 
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