https://ria.ru/20230307/koleso-1856505930.html

Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий

Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий - РИА Новости, 07.03.2023

Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий

Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T22:03

2023-03-07T22:03

2023-03-07T22:04

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832519552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed5fe2469e477cfa3887be25890366fe.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре аттракциона. Ранее в СМИ сообщали, что произошел сбой на аттракционе "Солнце Москвы", посетители колеса больше часа провели в кабинах остановившегося колеса. "Колесо приостановили из-за погодных условий, то есть людей всех выпустили. Всех уже почти выпустили, сейчас вручную колесо крутят, поэтому медленно", - рассказали в контакт-центре.

https://ria.ru/20230113/koleso-1844608774.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва