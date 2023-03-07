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Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий - РИА Новости, 07.03.2023
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22:03 07.03.2023 (обновлено: 22:04 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/koleso-1856505930.html
Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий
Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий - РИА Новости, 07.03.2023
Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий
Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T22:03
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происшествия
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре аттракциона. Ранее в СМИ сообщали, что произошел сбой на аттракционе "Солнце Москвы", посетители колеса больше часа провели в кабинах остановившегося колеса. "Колесо приостановили из-за погодных условий, то есть людей всех выпустили. Всех уже почти выпустили, сейчас вручную колесо крутят, поэтому медленно", - рассказали в контакт-центре.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий

Посетителей, застрявших на "Солнце Москвы", эвакуировали из-за погодных условий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКолесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Колесо обозрения Солнце Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работу аттракциона "Солнце Москвы" приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре аттракциона.
Ранее в СМИ сообщали, что произошел сбой на аттракционе "Солнце Москвы", посетители колеса больше часа провели в кабинах остановившегося колеса.
"Колесо приостановили из-за погодных условий, то есть людей всех выпустили. Всех уже почти выпустили, сейчас вручную колесо крутят, поэтому медленно", - рассказали в контакт-центре.
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