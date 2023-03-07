https://ria.ru/20230307/kitay-1856444394.html
Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии
Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии - РИА Новости, 07.03.2023
Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии
Китай может стать "инструментом мира" на Украине благодаря положительным отношениям с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:41
2023-03-07T16:41
2023-03-07T16:41
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антонио таяни
ван и (политик)
италия
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РИМ, 7 мар – РИА Новости. Китай может стать "инструментом мира" на Украине благодаря положительным отношениям с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. По словам Таяни, на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в середине февраля он передал китайской стороне, что Пекин сможет убедить Москву прислушаться "к умеренным советам" по урегулированию на Украине. "С этой точки зрения позитивные отношения Китая с Россией могут стать полезными", - сказал министр, указав на полезность любых усилий, которые могут привести к завершению боевых действий.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html
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в мире, китай, украина, россия, антонио таяни, ван и (политик), италия
В мире, Китай, Украина, Россия, Антонио Таяни, Ван И (политик), Италия
Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии
Вице-премьер Италии Таяни: Китай может стать инструментом мира на Украине