https://ria.ru/20230307/kitay-1856444394.html

Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии

Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии - РИА Новости, 07.03.2023

Китай может стать инструментом мира на Украине, заявил вице-премьер Италии

Китай может стать "инструментом мира" на Украине благодаря положительным отношениям с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:41

2023-03-07T16:41

2023-03-07T16:41

в мире

китай

украина

россия

антонио таяни

ван и (политик)

италия

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РИМ, 7 мар – РИА Новости. Китай может стать "инструментом мира" на Украине благодаря положительным отношениям с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. По словам Таяни, на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в середине февраля он передал китайской стороне, что Пекин сможет убедить Москву прислушаться "к умеренным советам" по урегулированию на Украине. "С этой точки зрения позитивные отношения Китая с Россией могут стать полезными", - сказал министр, указав на полезность любых усилий, которые могут привести к завершению боевых действий.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html

китай

украина

россия

италия

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в мире, китай, украина, россия, антонио таяни, ван и (политик), италия