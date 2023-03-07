https://ria.ru/20230307/kitay-1856360327.html
Кремль внимательно относится к позиции Пекина по Украине, заявил Песков
Кремль внимательно относится к позиции Пекина по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2023
Кремль внимательно относится к позиции Пекина по Украине, заявил Песков
Россия с большим вниманием относится ко всем соображениям Пекина по Украине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:01
2023-03-07T13:01
2023-03-07T13:01
россия
дмитрий песков
пекин
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия с большим вниманием относится ко всем соображениям Пекина по Украине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина, наших коллег", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько позиция Китая по Украине может изменить ход событий. При этом Песков подчеркнул, что специальная военная операция продолжается и предпосылок для перехода на мирное русло нет.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html
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россия, дмитрий песков, пекин, украина
Россия, Дмитрий Песков, Пекин, Украина
Кремль внимательно относится к позиции Пекина по Украине, заявил Песков
Песков с большим вниманием относимся ко всем соображениям Пекина по Украине