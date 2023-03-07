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Песков прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 07.03.2023
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12:42 07.03.2023 (обновлено: 13:25 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 07.03.2023
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине
Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:42
2023-03-07T13:25
китай
украина
пекин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он отметил, что России и Китай находятся в постоянном контакте на самых различных уровнях, а между главами двух государств поддерживается "плотный и доверительный диалог".
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
китай
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китай, украина, пекин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, дмитрий песков
Китай, Украина, Пекин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине

Пресс-секретарь президента России Песков назвал позицию Китая по Украине естественной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Что касается позиции КНР по Украине, то это вполне естественно. Большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Также он отметил, что России и Китай находятся в постоянном контакте на самых различных уровнях, а между главами двух государств поддерживается "плотный и доверительный диалог".
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КитайУкраинаПекинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияДмитрий Песков
 
 
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