https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 07.03.2023
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине
Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:42
2023-03-07T12:42
2023-03-07T13:25
китай
украина
пекин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он отметил, что России и Китай находятся в постоянном контакте на самых различных уровнях, а между главами двух государств поддерживается "плотный и доверительный диалог".
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
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китай, украина, пекин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, дмитрий песков
Китай, Украина, Пекин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал позицию Китая по Украине
Пресс-секретарь президента России Песков назвал позицию Китая по Украине естественной