https://ria.ru/20230307/kitay-1856348405.html

Песков прокомментировал позицию Китая по Украине

Песков прокомментировал позицию Китая по Украине - РИА Новости, 07.03.2023

Песков прокомментировал позицию Китая по Украине

Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:42

2023-03-07T12:42

2023-03-07T13:25

китай

украина

пекин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Позиция Китая по ситуации на Украине естественна, такая большая и мощная страна не может не иметь своего голоса по проблемам, которые стоят в мировой повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также он отметил, что России и Китай находятся в постоянном контакте на самых различных уровнях, а между главами двух государств поддерживается "плотный и доверительный диалог".

https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html

китай

украина

пекин

россия

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