https://ria.ru/20230307/kitay-1856284988.html
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента - РИА Новости, 07.03.2023
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента
Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:45
2023-03-07T09:45
2023-03-07T09:47
экономика
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль упал в годовом выражении на 21,8% и составил 71,569 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 30,278 миллиарда, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html
https://ria.ru/20230307/kitay-1856282965.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_a8706fd2f03f40ba8777d242d5da36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента
Товарооборот CША и Китая в январе — феврале сократился до 101,847 миллиарда долларов