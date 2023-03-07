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Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента - РИА Новости, 07.03.2023
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09:45 07.03.2023 (обновлено: 09:47 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kitay-1856284988.html
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента - РИА Новости, 07.03.2023
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента
Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:45
2023-03-07T09:47
экономика
китай
сша
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль упал в годовом выражении на 21,8% и составил 71,569 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 30,278 миллиарда, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html
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экономика, китай, сша
Экономика, Китай, США
Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента

Товарооборот CША и Китая в январе — феврале сократился до 101,847 миллиарда долларов

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
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08:00
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль упал в годовом выражении на 21,8% и составил 71,569 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 30,278 миллиарда, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
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