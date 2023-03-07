https://ria.ru/20230307/kitay-1856284988.html

Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента

Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента - РИА Новости, 07.03.2023

Товарооборот CША и Китая за январь — февраль сократился на 17,4 процента

Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:45

2023-03-07T09:45

2023-03-07T09:47

экономика

китай

сша

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот CША и Китая в январе-феврале 2023 года сократился на 17,4%, составив 101,847 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-февраль упал в годовом выражении на 21,8% и составил 71,569 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 30,278 миллиарда, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html

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китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, сша