https://ria.ru/20230307/kitay-1856268660.html

В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта

В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта - РИА Новости, 07.03.2023

В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта

Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако Пекину угрожают санкциями, заявил во вторник на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T06:51

2023-03-07T06:51

2023-03-07T06:57

цинь ган

китай

пекин

украина

в мире

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако Пекину угрожают санкциями, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", - заявил Цинь Ган. Он подчеркнул, что по украинскому вопросу Китай всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".

https://ria.ru/20230304/namek-1855792508.html

китай

пекин

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цинь ган, китай, пекин, украина, в мире