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В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта
В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта - РИА Новости, 07.03.2023
В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта
Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако Пекину угрожают санкциями, заявил во вторник на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:51
2023-03-07T06:51
2023-03-07T06:57
цинь ган
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пекин
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако Пекину угрожают санкциями, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", - заявил Цинь Ган. Он подчеркнул, что по украинскому вопросу Китай всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".
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цинь ган, китай, пекин, украина, в мире
Цинь Ган, Китай, Пекин, Украина, В мире
В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта
Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако Пекину угрожают санкциями, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
"Китай не является ни инициатором, ни заинтересованной стороной кризиса, мы также не поставляем оружие ни одной из сторон конфликта. На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", - заявил Цинь Ган.
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Он подчеркнул, что по украинскому вопросу Китай всегда делает независимые суждения, которые основываются на обстоятельствах дела, "между миром и войной мы выбираем мир, между диалогом и санкциями мы выбираем диалог".