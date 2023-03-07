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В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу
В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу - РИА Новости, 07.03.2023
В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу
Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но готов принять все необходимые меры, не стоит недооценивать Китай, заявил во вторник на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:43
2023-03-07T06:43
2023-03-07T06:47
китай
пекин
тайвань
цинь ган
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но готов принять все необходимые меры, не стоит недооценивать Китай, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он подчеркнул, что "никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского правительства и китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html
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китай, пекин, тайвань, цинь ган, нэнси пелоси, в мире
Китай, Пекин, Тайвань, Цинь Ган, Нэнси Пелоси, В мире
В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу
Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин готов принять все меры по тайваньскому вопросу
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но готов принять все необходимые меры, не стоит недооценивать Китай, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
«
"Мы продолжим со всей искренностью прикладывать максимальные усилия для достижения мирного воссоединения Родины с величайшей искренностью и максимальными усилиями, при этом мы сохраняем возможность принятия всех необходимых мер", - заявил Цинь Ган.
Он подчеркнул, что "никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского правительства и китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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