https://ria.ru/20230307/kitay-1856268385.html

В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу

В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу - РИА Новости, 07.03.2023

В Пекине подтвердили готовность принять все меры по тайваньскому вопросу

Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но готов принять все необходимые меры, не стоит недооценивать Китай, заявил во вторник на... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T06:43

2023-03-07T06:43

2023-03-07T06:47

китай

пекин

тайвань

цинь ган

нэнси пелоси

в мире

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но готов принять все необходимые меры, не стоит недооценивать Китай, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он подчеркнул, что "никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского правительства и китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

китай

пекин

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китай, пекин, тайвань, цинь ган, нэнси пелоси, в мире