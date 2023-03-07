https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html

В Пекине уличили США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня

В Пекине уличили США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня - РИА Новости, 07.03.2023

В Пекине уличили США в двойных стандартах в отношении Украины и Тайваня

США демонстрируют двойные стандарты, поддерживая суверенитет Украины, но забывая об этом в отношении Китая по тайваньскому вопросу, заявил на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T06:39

2023-03-07T06:39

2023-03-07T09:50

цинь ган

нэнси пелоси

сша

китай

тайвань

в мире

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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. США демонстрируют двойные стандарты, поддерживая суверенитет Украины, но забывая об этом в отношении Китая по тайваньскому вопросу, заявил на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган.Он также задался вопросом, почему Вашингтон, призывая Китай не поставлять оружие России, вооружает Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года. Согласно этому документу, Штаты обязались ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на остров, а также объявили о намерении постепенно сокращать данные поставки.Пекин, отметил Цинь Ган, не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон."На каком основании сваливать ответственность на Китай и даже вводить санкции и угрожать? Мы никогда этого не примем", — заявил министр, подчеркнув, что по украинскому вопросу Пекин всегда имеет независимые суждения и привержен мирному решению проблемы.Санкции, выразил уверенность глава МИД, не могут урегулировать конфликт, нужно как можно скорее начать диалог."Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", — заключил Цинь Ган.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856266679.html

https://ria.ru/20230306/ssha-1856201272.html

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цинь ган, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, в мире