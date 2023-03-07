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В Пекине предостерегли США от продолжения следования "по ложному пути" - РИА Новости, 07.03.2023
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06:29 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kitay-1856267854.html
В Пекине предостерегли США от продолжения следования "по ложному пути"
В Пекине предостерегли США от продолжения следования "по ложному пути" - РИА Новости, 07.03.2023
В Пекине предостерегли США от продолжения следования "по ложному пути"
Если США продолжат идти "по ложному пути" в своей политике в отношении Китая, это приведет к конфронтации, заявил на ежегодной пресс-конференции во вторник... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:29
2023-03-07T06:29
цинь ган
китай
сша
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Если США продолжат идти "по ложному пути" в своей политике в отношении Китая, это приведет к конфронтации, заявил на ежегодной пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Цинь Ган. По его словам, США постоянно говорят о необходимости соблюдения правил, но сами ведут нечестную конкуренцию. "Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому… Это не честная конкуренция, а злонамеренная конфронтация и фол", - сказал он. Цинь Ган подчеркнул, что такое соперничество является "безрассудной авантюрой, в которой на кону стоят коренные интересы двух народов и даже будущее человечества". По его словам, Китай "категорически против этого". Дипломат также отметил, что подавление и сдерживание КНР не сделают США "снова великими" и не смогут остановить возрождение Китая.
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цинь ган, китай, сша, пекин, в мире
Цинь Ган, Китай, США, Пекин, В мире
В Пекине предостерегли США от продолжения следования "по ложному пути"

Глава МИД КНР: если США не изменят политику в отношении Китая, это приведет к конфронтации

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги КНР и США
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги КНР и США. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Если США продолжат идти "по ложному пути" в своей политике в отношении Китая, это приведет к конфронтации, заявил на ежегодной пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
«
"Если США не нажмут на тормоза и продолжат идти по ложному пути, никакие ограждения не смогут остановить сход (поезда) с рельсов и опрокидывание, и это обязательно приведет к конфронтации и конфликту", - сказал Цинь Ган.
По его словам, США постоянно говорят о необходимости соблюдения правил, но сами ведут нечестную конкуренцию.
"Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому… Это не честная конкуренция, а злонамеренная конфронтация и фол", - сказал он.
Цинь Ган подчеркнул, что такое соперничество является "безрассудной авантюрой, в которой на кону стоят коренные интересы двух народов и даже будущее человечества". По его словам, Китай "категорически против этого".
Дипломат также отметил, что подавление и сдерживание КНР не сделают США "снова великими" и не смогут остановить возрождение Китая.
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