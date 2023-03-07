https://ria.ru/20230307/kitay-1856267464.html
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине - РИА Новости, 07.03.2023
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине
Под руководством лидеров России и Китая всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее, заявил во вторник на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:06
2023-03-07T06:06
2023-03-07T06:12
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Под руководством лидеров России и Китая всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. "Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее", - сказал Цинь Ган.
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россия, китай, цинь ган, в мире
Россия, Китай, Цинь Ган, В мире
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине
Глава МИД Цинь Ган: под руководством глав России и КНР партнерство стран будет крепнуть