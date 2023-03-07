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Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине - РИА Новости, 07.03.2023
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06:06 07.03.2023 (обновлено: 06:12 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kitay-1856267464.html
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине - РИА Новости, 07.03.2023
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине
Под руководством лидеров России и Китая всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее, заявил во вторник на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:06
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россия
китай
цинь ган
в мире
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Под руководством лидеров России и Китая всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. "Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее", - сказал Цинь Ган.
https://ria.ru/20230302/kitay-1855439086.html
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россия, китай, цинь ган, в мире
Россия, Китай, Цинь Ган, В мире
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами, заявили в Пекине

Глава МИД Цинь Ган: под руководством глав России и КНР партнерство стран будет крепнуть

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Под руководством лидеров России и Китая всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами будет становиться все сильнее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
"Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее", - сказал Цинь Ган.
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