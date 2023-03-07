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Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
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05:54 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kitay-1856266679.html
Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией
Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией
Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:54
2023-03-07T05:54
цинь ган
китай
россия
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. "Сотрудничество России и Китая может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международный отношениях, глобальный стратегический баланс и стабильность могут быть лучше гарантированы", - сказал Цинь Ган. Глава МИД КНР добавил, что, "чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения".
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цинь ган, китай, россия
Цинь Ган, Китай, Россия
Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией

Глава МИД Цинь Ган: чем нестабильнее мир, тем важнее для России и КНР развивать отношения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
"Сотрудничество России и Китая может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международный отношениях, глобальный стратегический баланс и стабильность могут быть лучше гарантированы", - сказал Цинь Ган.
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Глава МИД КНР добавил, что, "чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения".
 
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