https://ria.ru/20230307/kitay-1856266679.html

Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией

Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией - РИА Новости, 07.03.2023

Глава МИД КНР подчеркнул важность стабильного развития отношений с Россией

Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:54

2023-03-07T05:54

2023-03-07T05:54

цинь ган

китай

россия

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. "Сотрудничество России и Китая может стать для мира драйвером к многополярности и большей демократии в международный отношениях, глобальный стратегический баланс и стабильность могут быть лучше гарантированы", - сказал Цинь Ган. Глава МИД КНР добавил, что, "чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая стабильно развивать отношения".

https://ria.ru/20230302/kitay-1855439086.html

китай

россия

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цинь ган, китай, россия