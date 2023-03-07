https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html

Догнать и перегнать Китай: США проигрывают технологическую гонку

Догнать и перегнать Китай: США проигрывают технологическую гонку - РИА Новости, 07.03.2023

Догнать и перегнать Китай: США проигрывают технологическую гонку

Главные новости из Пекина — насчет будущих усилий страны по части высоких, в том числе оборонных, технологий. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:00

2023-03-07T09:05

аналитика

технологии

сша

китай

пекин

всекитайское собрание народных представителей

j-20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582414488_0:0:5758:3239_1920x0_80_0_0_1bd11fdd26a608ebe162863ccfe2ffc3.jpg

Главные новости из Пекина — насчет будущих усилий страны по части высоких, в том числе оборонных, технологий.Можно очень многое понять о ситуации в мире по тому, как иностранцы оценивают и комментируют год за годом ключевые решения весенней сессии китайского парламента, Всекитайского собрания народных представителей. Сами китайцы расставляют акценты по-своему, но за пределами страны можно было по итогам таких сессий наблюдать волны интереса то к бешеным темпам роста общего объема китайской экономики, то к новшествам по части борьбы с бедностью. Для узкого круга остаются любимой забавой бесконечные разговоры о переменах в высшем эшелоне пекинской власти с записыванием новых и старых игроков в разные "фракции" и "кланы".В этом году ключевая тема для большей части комментаторов — способность Китая не просто противостоять растущему нажиму со стороны США, а стать первой державой мира вместо этих самых Штатов. Поэтому фракции фракциями (даже если они не существуют), но главное — мы фиксируем твердое намерение Пекина сосредоточить усилия на направлениях, от которых зависит и наше будущее.Сессия парламента еще идет, но по части военного бюджета все в принципе ясно. Он увеличивается в 2023 году на 7,2 процента, в долларах — почти 225 миллиардов. Эксперты предсказывают продолжение роста военных расходов год за годом. Ключевое здесь — модернизация вооруженных сил (программа рассчитана до 2027-го), с превращением таковых в силу "мирового класса" к середине века. Сейчас речь идет об оснащении их "невидимками" J-20 и о морских испытаниях третьего авианосца страны.Но еще речь об общих необходимых преобразованиях в экономике — мы же видим, что чисто военные усилия составляют только часть борьбы держав. И здесь мы внимательно смотрим на то, что сами китайцы сегодня называют "качественными изменениями" вместо количественных.С одной стороны, речь идет о "возвращении" державы на позиции ключевого мотора мирового роста, то есть о восстановлении экономики после трех лет ковидных локдаунов, о воссоздании 12 миллионов рабочих мест в городах и о росте ВВП выше пяти процентов. С другой, говорили на сессии, нужно добиться "прорыва по ключевым технологиям" в важнейших сферах. И это — одновременно.Здесь можно дать слово Австралийскому институту стратегической политики. Он выпустил доклад о том, что Китай обгоняет Запад в 37 из 44 сфер технологий, которые сегодня считаются критически важными для экономического роста и военной мощи. Это, в частности, оборона, космос, робототехника, энергетика, новые материалы.Считали австралийцы не просто "по валу", то есть по штукам опубликованных научных работ на указанные темы (ведь не все можно публиковать). Хотя если даже по штукам выходит работ в пять раз больше, чем у ближайшего конкурента, США, то это тоже интересно. Но исследовали также общую динамику роста соответствующих отраслей науки минимум за последние пять лет, и она "шокирующе" превышает американскую.Однако "вал" и деньги — это еще не все, спорит с такой оценкой один из авторов японской Japan Times. Конечно, 140 миллиардов долларов от китайского правительства — это немало, чтобы субсидировать закупки полупроводников местного производства, но нарастающее давление США на всех мировых игроков рынка полупроводников сильно тормозит китайские усилия.Но, во-первых, высокие технологии — это далеко не только полупроводники. Во-вторых, если у вас есть полноценный лес, то вырастут и корабельные сосны, а Пекин именно лес и выращивает, причем давно. Так или иначе, догнать и перегнать США по технологиям для Китая не только возможно — он это делает, и теперь во множестве сфер догоняющей оказалась Америка. Главные же (пока что) итоги сессии ВСНП в том, что на тот самый "качественный рост" будет системно делаться упор многие годы и буквально вся экономика страны будет под эти задачи подстраиваться.

https://ria.ru/20230304/kitay-1855798256.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, технологии, сша, китай, пекин, всекитайское собрание народных представителей, j-20