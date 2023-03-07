Догнать и перегнать Китай: США проигрывают технологическую гонку
© AP Photo / Ng Han GuanПрохожие в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Прохожие в Пекине, КНР. Архивное фото
Главные новости из Пекина — насчет будущих усилий страны по части высоких, в том числе оборонных, технологий.
Можно очень многое понять о ситуации в мире по тому, как иностранцы оценивают и комментируют год за годом ключевые решения весенней сессии китайского парламента, Всекитайского собрания народных представителей. Сами китайцы расставляют акценты по-своему, но за пределами страны можно было по итогам таких сессий наблюдать волны интереса то к бешеным темпам роста общего объема китайской экономики, то к новшествам по части борьбы с бедностью. Для узкого круга остаются любимой забавой бесконечные разговоры о переменах в высшем эшелоне пекинской власти с записыванием новых и старых игроков в разные "фракции" и "кланы".
В этом году ключевая тема для большей части комментаторов — способность Китая не просто противостоять растущему нажиму со стороны США, а стать первой державой мира вместо этих самых Штатов. Поэтому фракции фракциями (даже если они не существуют), но главное — мы фиксируем твердое намерение Пекина сосредоточить усилия на направлениях, от которых зависит и наше будущее.
Сессия парламента еще идет, но по части военного бюджета все в принципе ясно. Он увеличивается в 2023 году на 7,2 процента, в долларах — почти 225 миллиардов. Эксперты предсказывают продолжение роста военных расходов год за годом. Ключевое здесь — модернизация вооруженных сил (программа рассчитана до 2027-го), с превращением таковых в силу "мирового класса" к середине века. Сейчас речь идет об оснащении их "невидимками" J-20 и о морских испытаниях третьего авианосца страны.
Но еще речь об общих необходимых преобразованиях в экономике — мы же видим, что чисто военные усилия составляют только часть борьбы держав. И здесь мы внимательно смотрим на то, что сами китайцы сегодня называют "качественными изменениями" вместо количественных.
С одной стороны, речь идет о "возвращении" державы на позиции ключевого мотора мирового роста, то есть о восстановлении экономики после трех лет ковидных локдаунов, о воссоздании 12 миллионов рабочих мест в городах и о росте ВВП выше пяти процентов. С другой, говорили на сессии, нужно добиться "прорыва по ключевым технологиям" в важнейших сферах. И это — одновременно.
Здесь можно дать слово Австралийскому институту стратегической политики. Он выпустил доклад о том, что Китай обгоняет Запад в 37 из 44 сфер технологий, которые сегодня считаются критически важными для экономического роста и военной мощи. Это, в частности, оборона, космос, робототехника, энергетика, новые материалы.
Считали австралийцы не просто "по валу", то есть по штукам опубликованных научных работ на указанные темы (ведь не все можно публиковать). Хотя если даже по штукам выходит работ в пять раз больше, чем у ближайшего конкурента, США, то это тоже интересно. Но исследовали также общую динамику роста соответствующих отраслей науки минимум за последние пять лет, и она "шокирующе" превышает американскую.
Однако "вал" и деньги — это еще не все, спорит с такой оценкой один из авторов японской Japan Times. Конечно, 140 миллиардов долларов от китайского правительства — это немало, чтобы субсидировать закупки полупроводников местного производства, но нарастающее давление США на всех мировых игроков рынка полупроводников сильно тормозит китайские усилия.
Но, во-первых, высокие технологии — это далеко не только полупроводники. Во-вторых, если у вас есть полноценный лес, то вырастут и корабельные сосны, а Пекин именно лес и выращивает, причем давно. Так или иначе, догнать и перегнать США по технологиям для Китая не только возможно — он это делает, и теперь во множестве сфер догоняющей оказалась Америка. Главные же (пока что) итоги сессии ВСНП в том, что на тот самый "качественный рост" будет системно делаться упор многие годы и буквально вся экономика страны будет под эти задачи подстраиваться.