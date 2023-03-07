Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи

В Индии отмечают один из самых ярких праздников в мире – фестиваль красок Холи
Холи — это один из самых ярких праздников в мире. Он символизирует наступление весны, любви. Даже если краска попадет на случайного прохожего, никто не обижается.
Холи — это один из самых ярких праздников в мире. Он символизирует наступление весны, любви. Даже если краска попадет на случайного прохожего, никто не обижается.
Впрочем, случайных прохожих и не бывает практически. Все хотят прикоснуться к яркому волшебству.
Впрочем, случайных прохожих и не бывает практически. Все хотят прикоснуться к яркому волшебству.
Согласно традиции, фестиваль длится три дня. В первый сжигают чучело демоницы Холики, имя которой и носит праздник, а потом — краски и веселье! Прохожие посыпают друг друга цветными порошками, обливают водой.
Согласно традиции, фестиваль длится три дня. В первый сжигают чучело демоницы Холики, имя которой и носит праздник, а потом — краски и веселье! Прохожие посыпают друг друга цветными порошками, обливают водой.
Кстати, Холи — один из старейших праздников, он упоминается еще в древних санскритских текстах и описан в Ведах.
Кстати, Холи — один из старейших праздников, он упоминается еще в древних санскритских текстах и описан в Ведах.
По одной из версий, его начали праздновать как раз после победы над демоницей.
По одной из версий, его начали праздновать как раз после победы над демоницей.
Фестиваль символизирует победу добра над злом, радость, любовь, плодородие.
Один из смыслов — сделать всех равными. И брахмана, и воина-кшатрия, и купца, и бедняка.
Один из смыслов — сделать всех равными. И брахмана, и воина-кшатрия, и купца, и бедняка.
Ну а главная идея — это весна, радость и любовь!