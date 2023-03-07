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Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи - РИА Новости, 07.03.2023
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Туризм
 
15:14 07.03.2023 (обновлено: 15:21 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/kholi-1856383474.html
Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи
Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи - РИА Новости, 07.03.2023
Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи
В Индии — настоящее буйство красок. В эти дни там проходит праздник Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Дата у фестиваля плавающая... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:14
2023-03-07T15:21
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Индии — настоящее буйство красок. В эти дни там проходит праздник Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Дата у фестиваля плавающая. Обычно Холи отмечают в 12-м месяце индийского календаря после полнолуния. В этом году начало фестиваля выпадает на 8 марта, но в некоторых регионах Индии веселье уже в разгаре.
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Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи

В Индии отмечают один из самых ярких праздников в мире – фестиваль красок Холи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Индии — настоящее буйство красок. В эти дни там проходит праздник Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Дата у фестиваля плавающая. Обычно Холи отмечают в 12-м месяце индийского календаря после полнолуния. В этом году начало фестиваля выпадает на 8 марта, но в некоторых регионах Индии веселье уже в разгаре.
© AFP 2023 / Narinder Nanu

Холи — это один из самых ярких праздников в мире. Он символизирует наступление весны, любви. Даже если краска попадет на случайного прохожего, никто не обижается.

Празднование весеннего фестиваля красок Ходи в храме в Амритсаре, Индия. 5 марта 2023 года

Холи — это один из самых ярких праздников в мире. Он символизирует наступление весны, любви. Даже если краска попадет на случайного прохожего, никто не обижается.

© AFP 2023 / Narinder Nanu
1 из 8
© AFP 2023

Впрочем, случайных прохожих и не бывает практически. Все хотят прикоснуться к яркому волшебству.

Празднование весеннего фестиваля красок Холи в деревне Нандгаон индийского штата Уттар-Прадеш, Индия. 5 марта 2023 года

Впрочем, случайных прохожих и не бывает практически. Все хотят прикоснуться к яркому волшебству.

© AFP 2023
2 из 8
© AP Photo / Deepanshu Aggarwal

Согласно традиции, фестиваль длится три дня. В первый сжигают чучело демоницы Холики, имя которой и носит праздник, а потом — краски и веселье! Прохожие посыпают друг друга цветными порошками, обливают водой.

Празднование весеннего фестиваля красок Ходи в деревне Нандгаон, Индия. 1 марта 2023 года

Согласно традиции, фестиваль длится три дня. В первый сжигают чучело демоницы Холики, имя которой и носит праздник, а потом — краски и веселье! Прохожие посыпают друг друга цветными порошками, обливают водой.

© AP Photo / Deepanshu Aggarwal
3 из 8
© AP Photo / Bikas Das

Кстати, Холи — один из старейших праздников, он упоминается еще в древних санскритских текстах и описан в Ведах.

Празднование весеннего фестиваля красок Ходи в Калькутте, Индия. 5 марта 2023 года

Кстати, Холи — один из старейших праздников, он упоминается еще в древних санскритских текстах и описан в Ведах.

© AP Photo / Bikas Das
4 из 8
© AP Photo / Bikas Das

По одной из версий, его начали праздновать как раз после победы над демоницей.

Празднование весеннего фестиваля красок Ходи в Калькутте, Индия. 5 марта 2023 года

По одной из версий, его начали праздновать как раз после победы над демоницей.

© AP Photo / Bikas Das
5 из 8
© AFP 2023

Фестиваль символизирует победу добра над злом, радость, любовь, плодородие.

Празднование весеннего фестиваля красок Холи в деревне Нандгаон индийского штата Уттар-Прадеш, Индия. 5 марта 2023 года

Фестиваль символизирует победу добра над злом, радость, любовь, плодородие.

© AFP 2023
6 из 8
© AP Photo / Deepanshu Aggarwal

Один из смыслов — сделать всех равными. И брахмана, и воина-кшатрия, и купца, и бедняка.

Празднование весеннего фестиваля красок Ходи в деревне Нандгаон, Индия. 1 марта 2023 года

Один из смыслов — сделать всех равными. И брахмана, и воина-кшатрия, и купца, и бедняка.

© AP Photo / Deepanshu Aggarwal
7 из 8
© AFP 2023 / Dibyangshu Sarkar

Ну а главная идея — это весна, радость и любовь!

Празднование весеннего фестиваля красок Ходи в Калькутте, Индия. 5 марта 2023 года

Ну а главная идея — это весна, радость и любовь!

© AFP 2023 / Dibyangshu Sarkar
8 из 8
 
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