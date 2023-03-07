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Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи

Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи - РИА Новости, 07.03.2023

Весна, радость, любовь! В Индии проходит праздник красок Холи

В Индии — настоящее буйство красок. В эти дни там проходит праздник Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Дата у фестиваля плавающая... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:14

2023-03-07T15:14

2023-03-07T15:21

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Индии — настоящее буйство красок. В эти дни там проходит праздник Холи, знаменующий пробуждение природы и победу добра над злом. Дата у фестиваля плавающая. Обычно Холи отмечают в 12-м месяце индийского календаря после полнолуния. В этом году начало фестиваля выпадает на 8 марта, но в некоторых регионах Индии веселье уже в разгаре.

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2023

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