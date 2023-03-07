https://ria.ru/20230307/khleb-1856416618.html
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб - РИА Новости, 07.03.2023
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:11
2023-03-07T15:11
2023-03-07T15:49
экономика
россия
михаил мишустин
хлеб
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться. В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году. Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: "Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась". Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.
https://ria.ru/20221009/khleb-1822553097.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, хлеб
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Хлеб
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб
Премьер Мишустин заявил, что цена на хлеб в России не должна расти
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться.
В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году.
Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: "Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась".
Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.
Назван необычный способ сделать хлеб более полезным