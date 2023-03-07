https://ria.ru/20230307/khleb-1856416618.html

Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб

Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб - РИА Новости, 07.03.2023

Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:11

2023-03-07T15:11

2023-03-07T15:49

экономика

россия

михаил мишустин

хлеб

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться. В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году. Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: "Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась". Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.

https://ria.ru/20221009/khleb-1822553097.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, хлеб