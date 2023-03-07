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Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб - РИА Новости, 07.03.2023
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15:11 07.03.2023 (обновлено: 15:49 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/khleb-1856416618.html
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб - РИА Новости, 07.03.2023
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:11
2023-03-07T15:49
экономика
россия
михаил мишустин
хлеб
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться. В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году. Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: "Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась". Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.
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экономика, россия, михаил мишустин, хлеб
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Хлеб
Мишустин призвал не допустить повышения цены на хлеб

Премьер Мишустин заявил, что цена на хлеб в России не должна расти

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения кондитерско-булочного комбината "Черемушки" в Москве. 7 марта 2023
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения кондитерско-булочного комбината Черемушки в Москве. 7 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения кондитерско-булочного комбината "Черемушки" в Москве. 7 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для людей не должны повышаться.
В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер поинтересовался, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году.
Получив утвердительный ответ, Мишустин заметил: "Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась".
Он положительно оценил и то, что предприятию в этой ситуации удалось сдержать цены.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинХлеб
 
 
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