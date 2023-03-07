https://ria.ru/20230307/khazin-1856271024.html

Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист

Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист - РИА Новости, 07.03.2023

Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист

Мир сейчас распадается на новые валютные зоны, рубль может стать главным платежным средством в той, куда войдет Россия вместе с дружественными странами, заявил... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T07:52

2023-03-07T07:52

2023-03-07T07:53

россия

иран

турция

михаил хазин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мир сейчас распадается на новые валютные зоны, рубль может стать главным платежным средством в той, куда войдет Россия вместе с дружественными странами, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. В одну из таких валютных зон, по его мнению, кроме России, "войдут ее ближайшие соседи, Иран, Турция и арабский мир, возможно, кто-то еще". На вопрос, какая в ней будет ходить валюта, эксперт ответил, что пока сказать сложно. "Может, ею станет наш рубль, а, быть может, появится некая другая объединенная валюта, как, допустим, в Евросоюзе", - заключил Хазин.

https://radiosputnik.ria.ru/20230306/politika-1856235402.html

россия

иран

турция

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россия, иран, турция, михаил хазин