https://ria.ru/20230307/khazin-1856271024.html
Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист
Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист - РИА Новости, 07.03.2023
Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист
Мир сейчас распадается на новые валютные зоны, рубль может стать главным платежным средством в той, куда войдет Россия вместе с дружественными странами, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T07:52
2023-03-07T07:52
2023-03-07T07:53
россия
иран
турция
михаил хазин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мир сейчас распадается на новые валютные зоны, рубль может стать главным платежным средством в той, куда войдет Россия вместе с дружественными странами, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. В одну из таких валютных зон, по его мнению, кроме России, "войдут ее ближайшие соседи, Иран, Турция и арабский мир, возможно, кто-то еще". На вопрос, какая в ней будет ходить валюта, эксперт ответил, что пока сказать сложно. "Может, ею станет наш рубль, а, быть может, появится некая другая объединенная валюта, как, допустим, в Евросоюзе", - заключил Хазин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230306/politika-1856235402.html
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россия, иран, турция, михаил хазин
Россия, Иран, Турция, Михаил Хазин
Мир распадается на новые валютные зоны, считает российский экономист
Хазин: мир распадается на валютные зоны, рубль может главенствовать в одной из них
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мир сейчас распадается на новые валютные зоны, рубль может стать главным платежным средством в той, куда войдет Россия вместе с дружественными странами, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин.
«
"Мир сегодня меняется самым кардинальным образом, он уже никогда не будет таким, каким был до 24 февраля прошлого года. Мир, и это видно уже сейчас, распадается не только на новые экономические, но и на новые валютные зоны", - сказал он.
В одну из таких валютных зон, по его мнению, кроме России, "войдут ее ближайшие соседи, Иран
, Турция
и арабский мир, возможно, кто-то еще".
На вопрос, какая в ней будет ходить валюта, эксперт ответил, что пока сказать сложно.
"Может, ею станет наш рубль, а, быть может, появится некая другая объединенная валюта, как, допустим, в Евросоюзе", - заключил Хазин.
Хазин: для Восточной Европы все будет совершенно по-другому и страшнее