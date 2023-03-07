https://ria.ru/20230307/kapitoliy-1856351255.html
Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ
Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023
Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ
Телеканал Fox News изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:46
2023-03-07T12:46
2023-03-07T12:46
в мире
сша
дональд трамп
кевин маккарти
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию как туристы. Как сообщается, записи видеонаблюдения передал телеканалу спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. "(Ведущий телеканала Fox News Такер – ред.) Карлсон пришел к выводу, что данные кадры доказывают, что законодатели и СМИ "лгали" о событиях, произошедших 6 января", - передает телеканал. На первой партии кадров видно, как сторонники Трампа мирно осматривают здание как "экскурсанты". Например, офицеры полиции Капитолия спокойно сопровождали Джейкоба Ченсли, который был в костюме шамана и впоследствии стал "публичным лицом капитолийского бунта", когда он ходил по зданию. Карлсон утверждает, что сотрудники правоохранительных органов как будто сами водили его по Капитолию и даже пытались открыть для него запертые двери. При этом позднее его приговорили к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы. Вторая партия видеозаписей, как утверждает телеканал, развеивает миф о том, что штурм Капитолия привел к многочисленным человеческим жертвам. В частности, на видеозаписях видно, как один из сотрудников правоохранительных органов спокойно в шлеме выводит протестующих из здания, хотя впоследствии он скончался, как утверждалось, из-за полученной травмы головы. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230304/tramp-1855786775.html
https://ria.ru/20230301/telekanal-1855236152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Джо Байден
Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ
Fox News: сторонники Трампа не штурмовали Капитолий, а ходили по нему как туристы
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости.
Телеканал Fox News
изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию как туристы.
Как сообщается, записи видеонаблюдения передал телеканалу спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти
.
Трамп записал композицию с арестованными участниками штурма Капитолия
"(Ведущий телеканала Fox News Такер – ред.) Карлсон пришел к выводу, что данные кадры доказывают, что законодатели и СМИ "лгали" о событиях, произошедших 6 января", - передает телеканал.
На первой партии кадров видно, как сторонники Трампа мирно осматривают здание как "экскурсанты". Например, офицеры полиции Капитолия спокойно сопровождали Джейкоба Ченсли, который был в костюме шамана и впоследствии стал "публичным лицом капитолийского бунта", когда он ходил по зданию. Карлсон утверждает, что сотрудники правоохранительных органов как будто сами водили его по Капитолию и даже пытались открыть для него запертые двери. При этом позднее его приговорили к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы.
Вторая партия видеозаписей, как утверждает телеканал, развеивает миф о том, что штурм Капитолия привел к многочисленным человеческим жертвам. В частности, на видеозаписях видно, как один из сотрудников правоохранительных органов спокойно в шлеме выводит протестующих из здания, хотя впоследствии он скончался, как утверждалось, из-за полученной травмы головы.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду"