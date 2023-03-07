https://ria.ru/20230307/kapitoliy-1856351255.html

Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ

Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2023

Сторонники Трампа мирно ходили по Капитолию, сообщили СМИ

Телеканал Fox News изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:46

2023-03-07T12:46

2023-03-07T12:46

в мире

сша

дональд трамп

кевин маккарти

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Телеканал Fox News изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма в январе 2021 года, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию как туристы. Как сообщается, записи видеонаблюдения передал телеканалу спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. "(Ведущий телеканала Fox News Такер – ред.) Карлсон пришел к выводу, что данные кадры доказывают, что законодатели и СМИ "лгали" о событиях, произошедших 6 января", - передает телеканал. На первой партии кадров видно, как сторонники Трампа мирно осматривают здание как "экскурсанты". Например, офицеры полиции Капитолия спокойно сопровождали Джейкоба Ченсли, который был в костюме шамана и впоследствии стал "публичным лицом капитолийского бунта", когда он ходил по зданию. Карлсон утверждает, что сотрудники правоохранительных органов как будто сами водили его по Капитолию и даже пытались открыть для него запертые двери. При этом позднее его приговорили к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы. Вторая партия видеозаписей, как утверждает телеканал, развеивает миф о том, что штурм Капитолия привел к многочисленным человеческим жертвам. В частности, на видеозаписях видно, как один из сотрудников правоохранительных органов спокойно в шлеме выводит протестующих из здания, хотя впоследствии он скончался, как утверждалось, из-за полученной травмы головы. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20230304/tramp-1855786775.html

https://ria.ru/20230301/telekanal-1855236152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден