https://ria.ru/20230307/jaxa-1856265442.html

Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом

Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом - РИА Новости, 07.03.2023

Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом

Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой ракеты Н3, запущенной с четвертой попытки, после того как не подтвердилось... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:08

2023-03-07T05:08

2023-03-07T10:51

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кагосима (префектура)

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ТОКИО, 7 мар — РИА Новости. Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой ракеты Н3, запущенной с четвертой попытки, после того как не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени.Трансляция с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) в YouTube.Полет было решено прервать, "так как невозможно прогнозировать успешное завершение миссии".Нынешняя попытка старта была четвертой по счету. Изначально запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на двое суток из-за выявленных неполадок в системе управления полетом, которая отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести старт 15 февраля не позволили погодные условия, после чего его перенесли на 17 февраля. Тогда попытка также не удалась: запуск остановили после того, как из-за сбоя в электронике не сработали твердотопливные ускорители.Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Она способна нести в 1,3 раза больше груза, чем Н2А, а расходы на запуск — вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (полтора миллиарда долларов).Ракета H3 должна вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.

https://ria.ru/20230217/zapusk-1852615395.html

https://ria.ru/20221121/ispytanie-1833057307.html

кагосима (префектура)

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youtube, кагосима (префектура)