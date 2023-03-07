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Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом - РИА Новости, 07.03.2023
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05:08 07.03.2023 (обновлено: 10:51 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/jaxa-1856265442.html
Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом
Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом - РИА Новости, 07.03.2023
Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом
Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой ракеты Н3, запущенной с четвертой попытки, после того как не подтвердилось... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:08
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ТОКИО, 7 мар — РИА Новости. Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой ракеты Н3, запущенной с четвертой попытки, после того как не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени.Трансляция с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) в YouTube.Полет было решено прервать, "так как невозможно прогнозировать успешное завершение миссии".Нынешняя попытка старта была четвертой по счету. Изначально запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на двое суток из-за выявленных неполадок в системе управления полетом, которая отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести старт 15 февраля не позволили погодные условия, после чего его перенесли на 17 февраля. Тогда попытка также не удалась: запуск остановили после того, как из-за сбоя в электронике не сработали твердотопливные ускорители.Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Она способна нести в 1,3 раза больше груза, чем Н2А, а расходы на запуск — вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (полтора миллиарда долларов).Ракета H3 должна вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.
https://ria.ru/20230217/zapusk-1852615395.html
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youtube, кагосима (префектура)
YouTube, Кагосима (префектура)
Старт новой японской ракеты H3 обернулся провалом

JAXA прервало полет новой ракеты H3 после сбоя в зажигании двигателя второй ступени

Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 мар — РИА Новости. Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой ракеты Н3, запущенной с четвертой попытки, после того как не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени.
Трансляция с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) в YouTube.
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Полет было решено прервать, "так как невозможно прогнозировать успешное завершение миссии".
«

"Ракете был направлен сигнал на уничтожение", — заявил диктор.

Нынешняя попытка старта была четвертой по счету. Изначально запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на двое суток из-за выявленных неполадок в системе управления полетом, которая отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести старт 15 февраля не позволили погодные условия, после чего его перенесли на 17 февраля. Тогда попытка также не удалась: запуск остановили после того, как из-за сбоя в электронике не сработали твердотопливные ускорители.
Ракета Н3 должна заменить используемые сейчас Н2А. Она способна нести в 1,3 раза больше груза, чем Н2А, а расходы на запуск — вполовину меньше, чем для Н2А. Разработка началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (полтора миллиарда долларов).
Ракета H3 должна вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.
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