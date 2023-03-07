https://ria.ru/20230307/issledovanie-1856261384.html

Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Названы самые популярные подарки на 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2023

Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Россияне в этом году будут дарить на 8 марта медленноварки, парфюм, а также смартфоны — спрос на эти товары в феврале текущего года вырос в разы по сравнению с... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T02:45

2023-03-07T02:45

2023-03-07T05:38

wildberries

россия

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне в этом году будут дарить на 8 марта медленноварки, парфюм, а также смартфоны — спрос на эти товары в феврале текущего года вырос в разы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказали РИА Новости в Wildberries.Аналитики платформы также отметили, что перед праздником резко вырос спрос на сковородки — в феврале он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль — на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры — на 86%, а кухонные комбайны — на 202%."Хорошим подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи смарт-часов увеличились на 286%, смартфонов — на 244%", - добавили в маркетплейсе. Кроме того, вырос спрос и на более традиционные презенты к 8 Марта. Так, россияне приобрели на 62% больше наборов косметики для ухода кремов — на 103% и парфюма — на 305%."Спрос на конфеты вырос на 55%, подарочные наборы продуктов — на 154%. Продажи мягких игрушек накануне 8 марта увеличились на 61% год к году", - заключили в компании.

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wildberries, россия, общество