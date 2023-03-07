https://ria.ru/20230307/issledovanie-1856261384.html
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Названы самые популярные подарки на 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2023
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Россияне в этом году будут дарить на 8 марта медленноварки, парфюм, а также смартфоны — спрос на эти товары в феврале текущего года вырос в разы по сравнению с... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T02:45
2023-03-07T02:45
2023-03-07T05:38
wildberries
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855996177_0:461:2821:2048_1920x0_80_0_0_32512d3ea0ccc5640a763f4593700b55.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне в этом году будут дарить на 8 марта медленноварки, парфюм, а также смартфоны — спрос на эти товары в феврале текущего года вырос в разы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказали РИА Новости в Wildberries.Аналитики платформы также отметили, что перед праздником резко вырос спрос на сковородки — в феврале он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль — на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры — на 86%, а кухонные комбайны — на 202%."Хорошим подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи смарт-часов увеличились на 286%, смартфонов — на 244%", - добавили в маркетплейсе. Кроме того, вырос спрос и на более традиционные презенты к 8 Марта. Так, россияне приобрели на 62% больше наборов косметики для ухода кремов — на 103% и парфюма — на 305%."Спрос на конфеты вырос на 55%, подарочные наборы продуктов — на 154%. Продажи мягких игрушек накануне 8 марта увеличились на 61% год к году", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230307/rospotrebnadzor-1856257150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855996177_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_00a050c064e8f0265960aa94c6122a6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, россия, общество
Wildberries, Россия, Общество
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Wildberries: россияне будут дарить на 8 Марта медленноварки, парфюм и смартфоны
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россияне в этом году будут дарить на 8 марта медленноварки, парфюм, а также смартфоны — спрос на эти товары в феврале текущего года вырос в разы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказали РИА Новости в Wildberries.
«
"По данным продаж Wildberries, жители России приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику... Хитом этого сезона стали медленноварки – спрос на них взлетел на 496%. Продажи электросамоваров выросли на 152%", - подсчитали в компании.
Аналитики платформы также отметили, что перед праздником резко вырос спрос на сковородки — в феврале он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль — на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры — на 86%, а кухонные комбайны — на 202%.
"Хорошим подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи смарт-часов увеличились на 286%, смартфонов — на 244%", - добавили в маркетплейсе. Кроме того, вырос спрос и на более традиционные презенты к 8 Марта. Так, россияне приобрели на 62% больше наборов косметики для ухода кремов — на 103% и парфюма — на 305%.
"Спрос на конфеты вырос на 55%, подарочные наборы продуктов — на 154%. Продажи мягких игрушек накануне 8 марта увеличились на 61% год к году", - заключили в компании.
Россиянам дали рекомендации по выбору живых цветов