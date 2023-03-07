https://ria.ru/20230307/ispytaniya-1856470167.html

Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" - РИА Новости, 07.03.2023

Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" прошли... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:12

2023-03-07T18:12

2023-03-07T18:12

белоруссия

александр лукашенко

бук (зенитный ракетный комплекс)

в мире

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" прошли успешно, воздушные цели поражены. "Госкомвоенпром успешно проводит предварительные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК "Бук-МБ2", - говорится в сообщении комитета в его телеграм-канале. Отмечается, что "применение ракеты 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет". "В результате проведенных испытаний поражены воздушные цели, которыми выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем. Государственный военно-промышленный комитет поздравляет главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь с успешными результативными испытаниями первой отечественной зенитной управляемой ракеты, подтвердившей в ходе испытательных мероприятий все заявленные характеристики", - подчеркивается в сообщении. В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК. А в этот вторник Лукашенко сообщил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук". До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.

https://ria.ru/20230301/raskol-1855128343.html

https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html

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белоруссия, александр лукашенко, бук (зенитный ракетный комплекс), в мире