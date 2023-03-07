Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ispytaniya-1856470167.html
Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"
Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2" - РИА Новости, 07.03.2023
Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"
Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" прошли... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:12
2023-03-07T18:12
белоруссия
александр лукашенко
бук (зенитный ракетный комплекс)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854146525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d8f3107a10281bf5f6ab1e769038fe6.jpg
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" прошли успешно, воздушные цели поражены. "Госкомвоенпром успешно проводит предварительные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК "Бук-МБ2", - говорится в сообщении комитета в его телеграм-канале. Отмечается, что "применение ракеты 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет". "В результате проведенных испытаний поражены воздушные цели, которыми выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем. Государственный военно-промышленный комитет поздравляет главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь с успешными результативными испытаниями первой отечественной зенитной управляемой ракеты, подтвердившей в ходе испытательных мероприятий все заявленные характеристики", - подчеркивается в сообщении. В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК. А в этот вторник Лукашенко сообщил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук". До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.
https://ria.ru/20230301/raskol-1855128343.html
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854146525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acf83d964314916f9eb7fd096fceba31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, бук (зенитный ракетный комплекс), в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Бук (зенитный ракетный комплекс), В мире
Белоруссия провела успешные испытания собственной ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

Белоруссия провела успешные испытания собственной управляемой ракеты для ЗРК "Бук-МБ2"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Бук"
ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Бук". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии сообщил, что предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" прошли успешно, воздушные цели поражены.
"Госкомвоенпром успешно проводит предварительные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК "Бук-МБ2", - говорится в сообщении комитета в его телеграм-канале.
Белоруссия - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Минск ожидает активизации попыток расколоть белорусское общество
1 марта, 15:01
Отмечается, что "применение ракеты 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет".
"В результате проведенных испытаний поражены воздушные цели, которыми выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем. Государственный военно-промышленный комитет поздравляет главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь с успешными результативными испытаниями первой отечественной зенитной управляемой ракеты, подтвердившей в ходе испытательных мероприятий все заявленные характеристики", - подчеркивается в сообщении.
В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский военпром завершает разработку собственной зенитной управляемой ракеты к новому белорусскому ЗРК. А в этот вторник Лукашенко сообщил, что на днях республика испытала собственную ракету для комплекса "Бук".
До этого госкомвоенпром республики сообщал, что продолжает работу по ракете дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук", а также по ракете дальностью 300 километров для РСЗО "Полонез". В прошлом году в ведомстве анонсировали осенью-зимой испытания зенитного ракетного комплекса "Бук" с ракетой собственного производства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт на Украине
Вчера, 14:14
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоБук (зенитный ракетный комплекс)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала