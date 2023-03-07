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Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину - РИА Новости, 07.03.2023
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16:32 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ispaniya-1856441686.html
Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину
Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину - РИА Новости, 07.03.2023
Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину
Около трети испанцев выступают против отправки вооружений на Украину, свидетельствуют данные "Барометра Испании", составленного Управлением социальных... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:32
2023-03-07T16:32
в мире
украина
испания
киев
педро санчес
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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Около трети испанцев выступают против отправки вооружений на Украину, свидетельствуют данные "Барометра Испании", составленного Управлением социальных исследований и общественного мнения (GESOP) для медиа группы Prensa Ibеrica. Согласно опросу, 60% испанцев поддерживают поставки оружия правительству Украины, 32,2% — нет. При этом 7,8% респондентов затруднились ответить. Что касается разброса мнений по автономным сообществам Испании, то только в Стране Басков противников военной помощи Киеву больше, чем сторонников: 50,9% отвергают отправку оружия и 39,1% защищают ее. Наибольший раскол наблюдается в Каталонии, где 46% выступают за и 44,9% против. В остальных регионах Испании процент поддержки колеблется около 60%, что соответствует среднему показателю по стране, за исключением Галисии, где он составляет 55,3%. Меньше всего противников этой меры - около 20% - на Канарских островах и в Валенсии. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу в Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники (крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, боеприпасы дальнего действия, противотанковые боеприпасы и т.д.), военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования (индивидуальные боевые комплекты, респираторы, средства неотложной медицинской помощи и т.д.), генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10.
https://ria.ru/20230305/postavki-1856002703.html
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в мире, украина, испания, киев, педро санчес
В мире, Украина, Испания, Киев, Педро Санчес
Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину

"Барометр Испании": против поставок оружия на Украину выступают 32,2 процента испанцев

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Около трети испанцев выступают против отправки вооружений на Украину, свидетельствуют данные "Барометра Испании", составленного Управлением социальных исследований и общественного мнения (GESOP) для медиа группы Prensa Ibеrica.
Согласно опросу, 60% испанцев поддерживают поставки оружия правительству Украины, 32,2% — нет. При этом 7,8% респондентов затруднились ответить.
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Что касается разброса мнений по автономным сообществам Испании, то только в Стране Басков противников военной помощи Киеву больше, чем сторонников: 50,9% отвергают отправку оружия и 39,1% защищают ее. Наибольший раскол наблюдается в Каталонии, где 46% выступают за и 44,9% против. В остальных регионах Испании процент поддержки колеблется около 60%, что соответствует среднему показателю по стране, за исключением Галисии, где он составляет 55,3%. Меньше всего противников этой меры - около 20% - на Канарских островах и в Валенсии.
В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу в Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники (крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, боеприпасы дальнего действия, противотанковые боеприпасы и т.д.), военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования (индивидуальные боевые комплекты, респираторы, средства неотложной медицинской помощи и т.д.), генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10.
"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.

© РИА Новости / Стрингер
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1 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.

© РИА Новости / Стрингер
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2 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.

Женщина держит в руках портрет президента РФ Владимира Путина на акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.

© РИА Новости / Стрингер
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6 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.

© РИА Новости / Стрингер
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7 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.

© РИА Новости / Стрингер
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8 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.

Плакат участников акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.

© РИА Новости / Стрингер
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9 из 10
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста против поставок оружия Украине.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене

Участники акции протеста против поставок оружия Украине.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 10

Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10

На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10

Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10

Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
6 из 10

Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10

На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10

Участники акции протеста против поставок оружия Украине.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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