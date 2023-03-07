https://ria.ru/20230307/ispaniya-1856441686.html

Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину

Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину - РИА Новости, 07.03.2023

Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину

Около трети испанцев выступают против отправки вооружений на Украину, свидетельствуют данные "Барометра Испании", составленного Управлением социальных... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

в мире

украина

испания

киев

педро санчес

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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Около трети испанцев выступают против отправки вооружений на Украину, свидетельствуют данные "Барометра Испании", составленного Управлением социальных исследований и общественного мнения (GESOP) для медиа группы Prensa Ibеrica. Согласно опросу, 60% испанцев поддерживают поставки оружия правительству Украины, 32,2% — нет. При этом 7,8% респондентов затруднились ответить. Что касается разброса мнений по автономным сообществам Испании, то только в Стране Басков противников военной помощи Киеву больше, чем сторонников: 50,9% отвергают отправку оружия и 39,1% защищают ее. Наибольший раскол наблюдается в Каталонии, где 46% выступают за и 44,9% против. В остальных регионах Испании процент поддержки колеблется около 60%, что соответствует среднему показателю по стране, за исключением Галисии, где он составляет 55,3%. Меньше всего противников этой меры - около 20% - на Канарских островах и в Валенсии. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу в Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники (крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, боеприпасы дальнего действия, противотанковые боеприпасы и т.д.), военного снаряжения (обмундирование и снаряжение для холодной погоды), медицинского оборудования (индивидуальные боевые комплекты, респираторы, средства неотложной медицинской помощи и т.д.), генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10.

https://ria.ru/20230305/postavki-1856002703.html

украина

испания

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в мире, украина, испания, киев, педро санчес