Около 30 процентов испанцев не поддерживает отправку оружия на Украину

"Барометр Испании": против поставок оружия на Украину выступают 32,2 процента испанцев
Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.
Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.
Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.
Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.
Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).
Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).
На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.
На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.
Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.
Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.
Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.
Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.
"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.
"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.
На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.
На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине.
Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.
Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.
Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).
На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.
Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.
Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.
"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.
На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.
Участники акции протеста против поставок оружия Украине.