https://ria.ru/20230202/myunkhen-1849182086.html

"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине

"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023

"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине

В Германии не стихают протесты жителей, не согласных с решением властей поставить танки Украине. Кадры из Мюнхена — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:35

2023-02-02T13:35

2023-02-02T13:35

фото

мюнхен

оружие

украина

протесты

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В Германии не стихают протесты жителей, не согласных с решением властей поставить танки Украине. Кадры из Мюнхена — в фотоленте Ria.ru.

мюнхен

украина

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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