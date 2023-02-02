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"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине
"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине
В Германии не стихают протесты жителей, не согласных с решением властей поставить танки Украине. Кадры из Мюнхена — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:35
2023-02-02T13:35
фото
мюнхен
оружие
украина
протесты
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В Германии не стихают протесты жителей, не согласных с решением властей поставить танки Украине. Кадры из Мюнхена — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мюнхен, оружие, украина, протесты
Фото, Мюнхен, Оружие, Украина, Протесты
13:35 02.02.2023
 

"Мы и есть красная линия": митинг в Германии против поставок оружия Украине

Читать ria.ru в
В Германии не стихают протесты жителей, не согласных с решением властей поставить танки Украине. Кадры из Мюнхена — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
1 из 10

Сотни людей вышли на улицы Мюнхена в знак протеста против поставок танков и вооружения Украине.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
2 из 10

Протестующие считают, что конфликт должен решаться дипломатическим путем.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
3 из 10

Организатором акции выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает" — ред.).

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
4 из 10

На плакатах и флагах протестующих — призывы к миру и критика поставок оружия Киеву.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
5 из 10

Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Мюнхене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.

Женщина держит в руках портрет президента РФ Владимира Путина на акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
6 из 10

Митингующие собираются в столице Баварии не впервые, неделю назад они провели акцию на центральной площади перед ратушей.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
7 из 10

Демонстрации против поставок оружия Украине в эти дни состоялись также в Нюрнберге, Лейпциге, Цвиккау.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
8 из 10

"Мы и есть красная линия!" — гласил один из плакатов протестующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.

Плакат участников акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
9 из 10

На прошлой неделе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО объявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Участники акции протеста против поставок оружия Украине.

Участники акции протеста против поставок оружия Украине, на одной из улиц в Мюнхене
10 из 10

Участники акции протеста против поставок оружия Украине.

© РИА Новости / Стрингер
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ФотоМюнхенОружиеУкраинаПротесты
 
 
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