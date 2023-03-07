Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 07.03.2023 (обновлено: 10:34 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/irak-1856292746.html
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:24
2023-03-07T10:34
в мире
ирак
министерство обороны сша
сша
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_0:42:2989:1723_1920x0_80_0_0_550f06155f903dbeb2769cccc01d61ed.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ."Что в Ираке услышат от него, так это приверженность поддержанию нашего силового присутствия, но не только военными средствами. США в целом заинтересованы в партнерстве с правительством Ирака", - приводит агентство Рейтер слова чиновника.Остин участвовал во вторжении в Ирак в 2003 году.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html
ирак
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_cfef1f2ddc372c3b0b0a4cd6fe0e5282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, министерство обороны сша, сша, ллойд остин
В мире, Ирак, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак

СМИ: глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ.
"Что в Ираке услышат от него, так это приверженность поддержанию нашего силового присутствия, но не только военными средствами. США в целом заинтересованы в партнерстве с правительством Ирака", - приводит агентство Рейтер слова чиновника.
Остин участвовал во вторжении в Ирак в 2003 году.
Прохожие в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Догнать и перегнать Китай: США проигрывают технологическую гонку
08:00
 
В миреИракМинистерство обороны СШАСШАЛлойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала