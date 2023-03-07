https://ria.ru/20230307/irak-1856292746.html
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T10:24
2023-03-07T10:24
2023-03-07T10:34
в мире
ирак
министерство обороны сша
сша
ллойд остин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ."Что в Ираке услышат от него, так это приверженность поддержанию нашего силового присутствия, но не только военными средствами. США в целом заинтересованы в партнерстве с правительством Ирака", - приводит агентство Рейтер слова чиновника.Остин участвовал во вторжении в Ирак в 2003 году.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, министерство обороны сша, сша, ллойд остин
В мире, Ирак, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин
СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак
СМИ: глава Пентагона Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак