https://ria.ru/20230307/irak-1856292746.html

СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак

СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ сообщили о необъявленном визите главы Пентагона в Ирак

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:24

2023-03-07T10:24

2023-03-07T10:34

в мире

ирак

министерство обороны сша

сша

ллойд остин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Ирак, сообщают СМИ."Что в Ираке услышат от него, так это приверженность поддержанию нашего силового присутствия, но не только военными средствами. США в целом заинтересованы в партнерстве с правительством Ирака", - приводит агентство Рейтер слова чиновника.Остин участвовал во вторжении в Ирак в 2003 году.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856234785.html

ирак

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, министерство обороны сша, сша, ллойд остин