https://ria.ru/20230307/internet-1856430260.html

Более 130 сел Липецкой области подключили к интернету в 2022 году

Более 130 сел Липецкой области подключили к интернету в 2022 году - РИА Новости, 07.03.2023

Более 130 сел Липецкой области подключили к интернету в 2022 году

Боле 130 сел Липецкой области или 16 тысяч домохозяйств получили в 2022 году возможность подключения к высокоскоростному интернету в рамках регионального... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:56

2023-03-07T15:56

2023-03-07T15:56

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

технологии

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ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Боле 130 сел Липецкой области или 16 тысяч домохозяйств получили в 2022 году возможность подключения к высокоскоростному интернету в рамках регионального проекта "Цифровизация сельских поселений", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что интернет по технологии GPON (оптика в дом) в 2022 году провели во все населенные пункты Липецкой области с численностью более 500 жителей, и теперь в общей сложности возможность подключения к цифровым сервисам имеют 87 тысяч домохозяйств Липецкой области или 96%.Как отметил Артамонов, за три года к широкополосному доступу подключены более 287 населенных пунктов. В 2023 году запланировано обеспечить высокоскоростным интернетом все села и деревни с численностью от 250 жителей."Качественная связь и интернет – это один из показателей качества жизни. Это открывает доступ к цифровым сервисам, возможностям дистанционной учебы, работы, развлечениям. Регион по оснащению домохозяйств оптоволокном близок к 100% – это очень хороший показатель", –подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230228/mosty-1854783408.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, технологии