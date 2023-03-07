https://ria.ru/20230307/internet-1856430260.html
Более 130 сел Липецкой области подключили к интернету в 2022 году
Более 130 сел Липецкой области подключили к интернету в 2022 году - РИА Новости, 07.03.2023
Более 130 сел Липецкой области подключили к интернету в 2022 году
Боле 130 сел Липецкой области или 16 тысяч домохозяйств получили в 2022 году возможность подключения к высокоскоростному интернету в рамках регионального... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:56
2023-03-07T15:56
2023-03-07T15:56
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_528910bd36195bba7021a6ecb71affea.jpg
ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Боле 130 сел Липецкой области или 16 тысяч домохозяйств получили в 2022 году возможность подключения к высокоскоростному интернету в рамках регионального проекта "Цифровизация сельских поселений", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что интернет по технологии GPON (оптика в дом) в 2022 году провели во все населенные пункты Липецкой области с численностью более 500 жителей, и теперь в общей сложности возможность подключения к цифровым сервисам имеют 87 тысяч домохозяйств Липецкой области или 96%.Как отметил Артамонов, за три года к широкополосному доступу подключены более 287 населенных пунктов. В 2023 году запланировано обеспечить высокоскоростным интернетом все села и деревни с численностью от 250 жителей."Качественная связь и интернет – это один из показателей качества жизни. Это открывает доступ к цифровым сервисам, возможностям дистанционной учебы, работы, развлечениям. Регион по оснащению домохозяйств оптоволокном близок к 100% – это очень хороший показатель", –подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230228/mosty-1854783408.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66aee1b4e8014427cb238dbb3a18bfff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, технологии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Технологии
ЛИПЕЦК, 7 мар – РИА Новости. Боле 130 сел Липецкой области или 16 тысяч домохозяйств получили в 2022 году возможность подключения к высокоскоростному интернету в рамках регионального проекта "Цифровизация сельских поселений", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что интернет по технологии GPON (оптика в дом) в 2022 году провели во все населенные пункты Липецкой области с численностью более 500 жителей, и теперь в общей сложности возможность подключения к цифровым сервисам имеют 87 тысяч домохозяйств Липецкой области или 96%.
Как отметил Артамонов, за три года к широкополосному доступу подключены более 287 населенных пунктов. В 2023 году запланировано обеспечить высокоскоростным интернетом все села и деревни с численностью от 250 жителей.
"Качественная связь и интернет
– это один из показателей качества жизни. Это открывает доступ к цифровым сервисам, возможностям дистанционной учебы, работы, развлечениям. Регион по оснащению домохозяйств оптоволокном близок к 100% – это очень хороший показатель", –подчеркнул Артамонов.
В Липецкой области в этом году отремонтируют 12 мостов