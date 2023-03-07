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США продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, заявили в ФРС - РИА Новости, 07.03.2023
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18:26 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/inflyatsiya-1856475320.html
США продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, заявили в ФРС
США продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, заявили в ФРС - РИА Новости, 07.03.2023
США продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, заявили в ФРС
США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:26
2023-03-07T18:26
сша
экономика
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл. "Учитывая, что инфляция намного превышает нашу долгосрочную цель в 2%, а рынок труда остается крайне напряженным, комиссия по открытым рынкам продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки до 4,5% за последний год. Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение целевого диапазона по федеральным фондам будет уместным", - заявил Пауэлл на слушаниях в сенатском комитете. По его словам, "хотя инфляция в последние месяцы замедляется, процесс ее снижения до 2% предстоит долгий и ухабистый".
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сша, экономика, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире
США, Экономика, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, В мире
США продолжат ужесточать денежно-кредитную политику, заявили в ФРС

Глава ФРС Пауэлл заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией

© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл.
"Учитывая, что инфляция намного превышает нашу долгосрочную цель в 2%, а рынок труда остается крайне напряженным, комиссия по открытым рынкам продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки до 4,5% за последний год. Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение целевого диапазона по федеральным фондам будет уместным", - заявил Пауэлл на слушаниях в сенатском комитете.
По его словам, "хотя инфляция в последние месяцы замедляется, процесс ее снижения до 2% предстоит долгий и ухабистый".
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